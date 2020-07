Les 180 migrants secourus en mer par l'Ocean Viking débarqués en Sicile

En file indienne, masque chirurgical sur le visage et portant leurs maigres affaires dans un sac à dos qui leur avait été donné à leur arrivée sur l'Ocean Viking, les migrants, pour l'essentiel des Bangladais, Nord-Africains ou Érythréens ayant fui la Libye, ont commencé à quitter le bateau ambulance vers minuit.

Les migrants testés négatifs au coronavirus dimanche par une équipe médicale italienne ont été les premiers évacués.

A l'issue de neuf jours de blocage en mer, les autorités maritimes italiennes avaient autorisé dimanche le navire de l'ONG basée à Marseille SOS Méditerranée, à accoster dans le port sicilien de Porto Empedocle.

Le périple des migrants est loin toutefois d'être terminé. A cause du coronavirus, ils devraient être placés en quarantaine pendant au moins deux semaines sur le ferry Moby Zaza, amarré à une centaine de mètres de l'Ocean Viking.

Cet immense ferry blanc sur lequel sont peints en couleurs les personnages des Looney Tunes, Titi, le chat Sylvestre ou encore Taz, accueillaient depuis deux semaines 200 autres migrants secourus en mer par le navire humanitaire Sea Watch, puis eux aussi placés en quarantaine.

30 cas positifs

Trente d'entre eux testés positifs au coronavirus resteront à bord à l'isolement dans une "zone rouge", tandis que 169 autres ont été évacués à terre lundi. Le navire a ensuite été désinfecté.

Depuis le matin, les migrants de l'Ocean Viking attendaient ce débarquement en Sicile en regardant le littoral depuis le pont du bateau.

"Je suis très heureux qu'on ait finalement trouvé un lieu sûr, pour une vie en sécurité", expliquait Mohammad Irshad, un Pakistanais heureux de pouvoir fêter bientôt son 23e anniversaire en Italie.

"Ca été très difficile en Libye et je ne peux même pas expliquer la joie que l'on ressent aujourd'hui, c'est juste incroyable".

L'attente ces derniers jours pour se voir attribuer un port de débarquement avait suscité de fortes tensions, avec notamment des menaces physiques envers l'équipe de SOS Méditerranée émanant d'un petit groupe de Nord-Africains qui avait poussé l'ONG à se décréter vendredi en état d'urgence pour la première fois de son histoire.

"Le retard inutile de ce débarquement a mis des vies en danger", a expliqué SOS Méditerranée, déplorant en particulier l'absence de "solidarité" européenne.

La reprise de l'activité de l'Ocean Viking s'est faite dans un contexte de forte reprise des traversées de la Méditerranée centrale. Et l'Italie craint de voir arriver le plus gros contingent de navires humanitaires.

L'Italie impose une quarantaine

Les autorités maritimes italiennes ont imposé mardi une quarantaine à l'Ocean Viking au large du port sicilien de Porto Empedocle. "Comme indiqué par les autorités maritimes, le navire est maintenant à l'ancre, à l'extérieur du port de Porto Empedocle, où il a été demandé à l'équipage" une quarantaine de deux semaines, a déclaré l'ONG qui affrète le bateau-ambulance.

L'Ocean Viking, parti de son port d'attache de Marseille, dans le sud de la France, avait repris lundi 22 juin ses opérations de sauvetages après trois mois d'arrêt lié à la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette reprise s'est articulée avec une explosion des tentatives de traversée de la Méditerranée à partir des côtes libyennes et tunisiennes depuis le début de l'année. Lors des six premiers mois de 2020, les tentatives de traversée de cette route migratoire maritime, la plus meurtrière au monde selon l'ONU, ont grimpé de 150% comparé à la même période l'an dernier.

L'Italie craint de voir arriver le plus gros du contingent des navires humanitaires qui ont repris progressivement leurs activités ces dernières semaines, après une période d'un mois environ durant laquelle plus aucune ONG ne se trouvait sur le terrain.

La maire de Porto Empedocle a ainsi réclamé lundi l'envoi de l'armée pour "protéger les citoyens", déplorant l'arrivée de migrants alors que la Sicile, province pauvre de l'extrême sud de l'Italie, a grandement souffert du confinement.