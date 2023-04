Le projet AFAWA compte débloquer cinq milliards de dollars pour les PME gérées par des femmes d'ici à 2026

C'est Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement (BAD) pour l’Afrique du Nord et Isselmou Tajidine et le directeur général du Groupe de la Banque pour le commerce et l’industrie (BCI), qui ont signé l'accord, selon un communiqué de la BAD. C'était en marge du Forum de l’investissement en Mauritanie, "Invest Days-Nouakchott", organisé par l’Agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM), fin mars.

C'est "une étape importante pour soutenir l’inclusion financière et la croissance des PME dirigées par des femmes, qui jouent un rôle crucial dans le développement économique de la Mauritanie", a déclaré Mohamed El Azizi.

Selon la BAD, cet accord consolide une ligne de crédit de 10 millions d’euros, qu'elle a octroyée à la BCI en 2021, pour soutenir la croissance et les échanges commerciaux des PME dans des secteurs stratégiques, notamment en faveur des femmes entrepreneures dans la sous-région.

"Ce projet permettra de nous positionner comme la banque de choix pour les femmes entrepreneures en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et en Guinée. Il contribuera à développer notre offre de produits financiers et d’accompagnement technique pour les entreprises dirigées par des femmes", soutient Isselmou Tajidine.

Le projet "AFAWA : promouvoir l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux services d’appui financier et technique en région du Sahel de l’Ouest", veut renforcer les capacités de financement de la BCI en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) féminines en Mauritanie, au Mali, au Sénégal et en Guinée, indique la BAD.

Il est financé par la Banque africaine de développement à travers des fonds issus de l’initiative "Women Entrepreneurs Finance Initiative" (We-Fi).

AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa), est une initiative panafricaine qui vise à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique. Selon la BAD, il s'agit de combler un déficit de financement estimé à 42 milliards de dollars, qui affecte les femmes en Afrique. AFAWA compte débloquer cinq milliards de dollars pour les petites et moyennes entreprises détenues et gérées par des femmes d'ici à 2026.

AFAWA est soutenue par les partenaires et donateurs de la BAD, les pays du G7, les Pays-Bas, la Suède et l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures (WeFi).