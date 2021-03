Le président tanzanien, sceptique au Covid, a-t-il le virus?

Des centaines de milliers d'écoliers de Los Angeles pourraient retourner en classe le mois prochain, presque un an après le passage aux cours virtuels aux Etats-Unis pour cause de pandémie de coronavirus.



Le deuxième plus grand district scolaire des Etats-Unis est à la traîne dans le processus de reprise des cours, alors que les experts et les parents soulignent que les jeunes souffrent de cette longue coupure.

Les écoles maternelles et élémentaires de Los Angeles (sud-ouest) devraient réouvrir les premières mi-avril, selon un accord mardi entre le district et un syndicat d'enseignants. Les collèges et lycées devraient suivre fin avril.

L'accord pose comme condition la vaccination du personnel éducatif et un allègement des restrictions sanitaires dans le comté de Los Angeles. Il doit également encore être approuvé par la commission scolaire et les membres du syndicat United Teachers de Los Angeles.

"La bonne façon de rouvrir les écoles doit inclure le plus haut niveau de protection contre le Covid dans les écoles, une baisse continue du virus dans les communautés que nous servons et un accès au vaccin pour le personnel éducatif", ont écrit dans un communiqué commun diffusé mardi le recteur Austin Beutner et la présidente de United Teachers Los Angeles, Cecily Myart-Cruz. "Cet accord inclut cette série d'objectifs que nous partageons".

Selon cet accord de principe, les maternelles et préscolaires seraient les premiers à retourner dans leurs établissements toute la journée. Les écoles élémentaires commenceraient par un modèle "hybride", en partie sur place, en partie en ligne.

Les écoliers de tout niveau pourront continuer les cours en ligne s'ils le désirent.

La réouverture des écoles varie grandement entre les différents Etats américains, ainsi qu'entre les écoles publiques, privées et religieuses.

A New York, le plus grand district scolaire du pays, les écoles ont commencé à rouvrir progressivement en décembre.

Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) poussent à la reprise des cours pour les 55 millions d'élèves du public, estimant qu'elle ne devrait pas être conditionnée à la vaccination des enseignants.

Plus de 61 millions d'Américains ont désormais reçu une dose ou plus de vaccin, soit 24% de la population adulte.