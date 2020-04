Les autorités tchadiennes lancent un fonds de solidarité face au virus

Le président tchadien Idriss Deby Itno a annoncé la prise en charge par l’Etat des factures de la consommation d’eau pour six mois et de l’électricité pour trois mois à compter d’avril 2020 ainsi que la création d’un fonds national de solidarité et de soutien aux populations vulnérables.

"La déclaration du chef de l’Etat, elle est vraiment attendue par les citoyens qui font face aujourd’hui à beaucoup des défis relatif à la prise en charge par l’Etat", estime Daouda El-Haji Adam, secrétaire général de l’association pour la défense des droits des consommateurs.



Il précise que ces mesures concernent uniquement 300 KW de consommation d’électricité pour trois mois et 90 m3 de consommation d’eau pour six mois. Au delà de ces normes, les consommateurs doivent être facturés.



Daouda El-hadji Adam souhaite contribuer à la sensibilisation des consommateurs afin qu'ils veillent à ne pas franchir ces seuils.

"Entre la déclaration du chef de l’Etat et la mise en œuvre, il faut vraiment être vigilant", souligne-t-il.

Pour Moussa Mahamat Madi, président de la Dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, la déclaration du chef de l’Etat est un "non événement".

Pour lui, la priorité en ce temps de crise sanitaire est de mettre sur pied un plan de distribution de gaz butane, seul combustible pour les ménages qui se raréfie aujourd’hui.

Il faut aussi, selon lui, restituer intégralement les indemnités et primes des fonctionnaires qui avaient été coupées.

Il appelle également les autorités à prendre des mesures favorables aux locataires, telles qu'un moratoire sur le paiement des loyers durant six mois.

En plus de ces mesures d’accompagnement, le président Déby annonce la mise en place d’un fonds national de solidarité et de soutien. Doté de 100 milliards de francs CFA, il a pour but d'assurer un accès aux secours alimentaires d’urgence aux populations vulnérables sur l’ensemble du territoire national en associant les organisations humanitaires.

L’universitaire Dr Sitack Yombatina Béni insiste sur la nécessité d'impliquer réellement la société civile pour gérer ce fonds.

Il estime que "ce sont eux qui doivent prendre cette histoire en main, comment distribuer, et comment assurer le suivi pour que ce fonds ne puisse pas être capté encore une fois de plus parce ce que nous sommes dans un pays où les individus prennent la place de l’Etat et imposent leur loi".

Le Tchad enregistre à ce jour 27 cas confirmés de coronavirus dont 5 guéris et aucun décès. Selon des sources, des agents de santé en contact avec les malades ont été déclarés positifs.