Le parti au pouvoir au Soudan repousse "indéfiniment" son assemblée générale Le parti du président soudanais Omar el-Béchir a annoncé samedi "suspendre indéfiniment" la tenue de son assemblée générale au cours de laquelle devait être élu son nouveau chef. Régnant sans partage sur le Soudan depuis trois décennies, M. Béchir a remis le 1er mars les rênes du Parti du Congrès National (PCN), qu'il dirigeait depuis sa création, à Ahmed Haroun. M. Haroun est ainsi devenu "chef par intérim du PCN jusqu'à la prochaine réunion générale du parti lors de laquelle un nouveau président sera élu", avait annoncé la formation dans un communiqué, sans préciser la date de son assemblée. Samedi, le PCN a "décidé de suspendre indéfiniment la tenue d'une assemblée générale en raison de la situation actuelle dans le pays", a déclaré à des journalistes l'un de ses dirigeants, Mohamed al-Hassan al-Amien. L'annonce le 19 décembre du triplement du prix du pain par le gouvernement a provoqué des manifestations à travers le pays, en proie à une grave crise économique. La contestation s'est ensuite transformée en un mouvement réclamant le départ du président Béchir, âgé de 75 ans et au pouvoir depuis 1989. Pour tenter de le juguler, M. Béchir a décrété l'état d'urgence dans tout le pays et limogé le gouvernement aux niveaux fédéral et provinciaux, plaçant à la tête des régions des officiers de l'armée et des responsables de la sécurité. Selon la charte du Parti du Congrès National, qui possède une majorité écrasante de sièges au Parlement, le chef du PCN devient automatiquement son candidat pour l'élection présidentielle. Le prochain scrutin présidentiel est prévu en 2020, d'après la Constitution. Ahmed Haroun est visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale (CPI) pour son rôle présumé dans le conflit au Darfour, une région de l'ouest du Soudan meurtrie par les violences. M. Béchir est lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la CPI, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, mais aussi de génocide. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch (HRW) évoque le chiffre de 51 morts.













Le pape et Mohammed VI prônent la "coexistence pacifique" à Jerusalem Le pape François et le roi Mohammed VI ont appelé samedi à "préserver" Jérusalem comme "lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique", dans une déclaration commune signée à l'occasion de la visite du souverain pontife au Maroc. Symboliquement côte à côte toute l'après-midi, "le commandeur des Croyants" et le chef des 1,3 milliards de catholiques ont tous deux défendu la coexistence pacifique entre les religions et condamné toute forme d'extrémisme. Jérusalem doit demeurer un "lieu de rencontre et un symbole de coexistence pacifique, où se cultivent le respect réciproque et le dialogue", est-il écrit dans le document commun signé par le roi du Maroc et le pape François dans la salle du Trône du palais royal. Le texte appelle également à "garantir la liberté d'accès aux fidèles des trois religions monothéistes et le droit de chacune d'y exercer son propre culte" à Jérusalem. Objet de tensions perpétuelles, le statut de Jérusalem est une question épineuse au coeur du conflit israélo-palestinien. Israël considère toute la ville comme sa capitale, alors que les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Le roi du Maroc préside le "Comité Al-Qods" (Jérusalem en arabe), créé par l'Organisation de la coopération islamique pour oeuvrer à la préservation du patrimoine religieux, culturel et urbanistique de la Ville sainte. Arrivé en début d'après-midi à Rabat sous une pluie battante, le pape François a défendu "la liberté de conscience", lors d'un discours sur une grande esplanade. "La liberté de conscience et la liberté religieuse", qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa conviction religieuse, "sont inséparablement liées à la dignité humaine", a affirmé le pape argentin en appelant les croyants à "vivre en frères". - "Le mélange est possible" - Sur cette esplanade bordée par un mausolée et une mosquée, le roi a pour sa part souligné que "les radicalismes, qu'ils soient ou non religieux, reposent sur la non-connaissance de l'autre, l'ignorance de l'autre, l'ignorance tout court", appelant à lutter contre le radicalisme par "l'éducation". "Ce que tous les terroristes ont en commun n'est pas la religion, c'est précisément l'ignorance de la religion. Il est temps que la religion ne soit plus un alibi pour ces ignorants", a-t-il ajouté en parlant tour à tour arabe, espagnol, anglais et français dans son discours. Une foule d'environ 12.000 personnes, selon les autorités marocaines, avait attendu les deux hommes pendant plus de trois heures, s'abritant tant bien que mal de la pluie sous les coussins des chaises ou sous des sacs poubelles pour les plus prévoyants. "C'est une grâce d'être là", a confié à l'AFP Monique, une étudiante guinéenne de 22 ans venue en bus de Fes (centre) avec ses camarades. Peu importe si elle ne parle ni italien ni arabe, langue des discours officiels, "elle ira voir plus tard sur le web". La visite du pape "montre que nous vivons tous ensemble, que le mélange des cultures et des religions est possible", a pour sa part assuré Lawson Pascal, un Ivoirien de 23 ans, venu de Casablanca (ouest). Avant d'arriver sur le site de cette ancienne mosquée du 12e siècle, le pape et le roi avaient parcouru plusieurs kilomètres en cortèges parfaitement parallèles. Le pape, 82 ans, en papamobile, protégé de la pluie, le roi, 55 ans, sous la capuche de sa jellaba jaune clair, debout dans une limousine décapotable. - "Des voix s'élèvent" - Après un tête-à-tête au palais royal, Mohammed VI et le pape se sont rendus à l'Institut de formation des imams qui accueille Marocains et étrangers d'une dizaine de pays, dont la France. A l'Institut, ils ont écouté les témoignages de deux étudiants. Abouakar Midouche, un Français de 25 ans, a décidé de devenir imam après les attentats à Paris en 2015: "j'ai pris conscience qu'il fallait que des voix s'élèvent et que des hommes s'engagent contre cette idéologie de la mort", a-t-il dit devant un amphithéâtre d'étudiants. Ils sont 1.300, hommes et femmes, à suivre des cursus de deux ou trois ans dans cet institut, fer de lance de "l'islam modéré" prôné par le roi. En fin de journée, François a rencontré des migrants dans un local de l'organisation catholique humanitaire Caritas, devant un tout petit groupe comprenant de jeunes enfants. "Toute personne a droit à un avenir", a-t-il plaidé en remerciant les animateurs de Caritas qui gèrent trois centres d'accueil de migrants au Maroc, devenu une des principales routes de transit vers l'Europe depuis la fermeture de la voie via la Libye. "Les formes d'expulsion collective ne doivent pas être acceptées" et "les parcours de régularisation extraordinaire doivent être encouragés", a-t-il dit. Revendiquant une politique migratoire "humaniste", le Maroc a mené deux campagnes de régularisation depuis 2014, attribuant des titres de séjour à quelque 50.000 clandestins. Les autorités rejettent régulièrement les critiques des défenseurs des droits humains qui dénoncent des "campagnes massives d'arrestations" menées ces derniers mois dans le nord du Maroc pour déplacer les migrants vers le sud du pays. Voir plus













Mise en garde de l'armée qui réitère son appel à déclarer Bouteflika inapte La récente proposition de l'armée algérienne d'écarter le président Abdelaziz Bouteflika est la seule qui puisse faire sortir l'Algérie de la crise actuelle, a répété samedi le chef d'état-major, mettant en garde contre des solutions anticonstitutionnelles. Mardi, le général Ahmed Gaïd Salah a proposé que M. Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Ce fidèle de M. Bouteflika a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, applicable lorsque le président "pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions". Samedi, il "a insisté sur le fait que cette proposition, qui s'inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel, constitue l'unique garantie à même de préserver une situation politique stable, afin de prémunir notre pays de toute situation malencontreuse", selon un communiqué du ministère algérien de la Défense. "La position" de l'armée" sur la mise en oeuvre de cet article "demeure immuable", a assuré le général Gaïd Salah, ancien soutien indéfectible du chef de l'Etat et dont la proposition a été largement perçue comme un lâchage du président Bouteflika. Il a ensuite dénoncé la préparation d'une "campagne médiatique virulente" contre l'armée visant à faire croire, selon lui, "que le peuple algérien rejette l'application de l'article 102 de la Constitution". Des "parties mal intentionnées" préparent "un plan visant à porter atteinte à la crédibilité" de l'armée, a-t-il déclaré, assurant qu'il s'agissait là d'une "ligne rouge". "La majorité du peuple algérien, à travers les marches pacifiques, a accueilli favorablement la proposition" de l'armée, a estimé le général. Vendredi, des millions d'Algériens sont descendus pour la 6e semaine consécutive dans la rue, une mobilisation qui n'a pas faibli. De nombreux observateurs l'ont perçue comme un rejet de la proposition de l'armée. M. Bouteflika est toujours au pouvoir mais apparaît très isolé depuis que l'essentiel de ses fidèles s'est rallié à la proposition de l'armée. Plusieurs figures de la contestation s'opposent à la mise en oeuvre de l'article 102 qui prévoit l'organisation rapide d'une présidentielle, ce qui ne permet pas, selon eux, de garantir un scrutin libre et équitable, et réclament un processus de transition.













Crie en Libye: une conférence de "réconciliation" en juillet Le président de l'Union africaine Moussa Faki a annoncé samedi soir à Tunis la tenue en juillet à Addis Abeba d'une conférence de "réconciliation" entre les différentes parties libyennes afin de sortir la Libye du chaos. "C'est une opportunité pour les Libyens", a-t-il estimé lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion sur la Libye, sans donner plus de détails. Outre M. Faki, cette réunion a rassemblé le secrétaire général de la Ligue arabe Aboul Gheith, la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Elle était organisée à l'initiative de la Ligue arabe en marge des travaux de la 30e session du Sommet arabe tenue à Tunis. Selon M. Faki, "il est grand temps que les acteurs politiques libyens discutent du sort de leur pays". Une autre conférence "nationale" sera organisée aussi du 14 au 16 avril à Ghadamès, dans le centre de la Libye, pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielle dans ce pays déchiré par les conflits. Depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, la Libye est secouée par les divisions et les luttes d'influence entre milices et tribus. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir dans ce riche payspétrolier: le GNA, établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU et basé à Tripoli, et une autorité rivale, installée dans l'est, contrôlé par l'Armée nationale autoproclamée par le maréchal Haftar. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité mais aussi pour remettre sur pieds l'économie chancelante du pays.













