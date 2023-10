Le Nigeria rapatrie 310 ressortissants partis en pèlerinage en Israël

"Je suis heureux d'annoncer que nous avons réussi à rapatrier par avion l'ensemble des 310 citoyens qui étaient partis en pélerinage à Jérusalem", a déclaré sur X (ex-Twitter) le gouverneur de l'Etat de Lagos, Babajide Sanwo-Olu.

Ces pélerins se rendaient de Bethléem à Nazareth lorsqu'ils ont appris qu'une attaque était en cours dans le sud d'Israël, a indiqué Bukola Adeleke, conseiller spécial pour les affaires chrétiennes au sein de cet Etat et l'un des responsables du groupe. "On avait peur et tout le monde voulait rentrer au Nigeria, personne ne veut mourir", a-t-il dit à l'AFP après le retour du groupe mardi matin.



Le groupe – qui était en Israël dans le cadre d'un pélerinage organisé deux fois par an par le gouvernement de l'Etat de Lagos – et la Commission des pélerins chrétiens nigérians ont organisé leur voyage par la route jusqu'en Jordanie, d'où ils ont décollé pour Lagos à bord d'un avion spécialement affrété.



Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, est divisé presque de façon égale entre le nord majoritairement musulman et le sud majoritairement chrétien.



Israël a annoncé mardi avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza, placée en état de siège, après quatre jours d'une guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas qui a déjà fait plus de 3.000 morts.