Le Nigeria bannit le recours aux modèles étrangers dans la pub

Le pays d’Afrique de l’Ouest dit non à la représentation des personnes de nationalité étrangère sur ses supports publicitaires. Elles sont également interdites de prêter leur voix en off. La décision vise à promouvoir les talents locaux, selon les autorités.

À compter du 1er octobre 2022, le Nigeria ne va plus admettre que les mannequins étrangers s’affichent dans les publicités diffusées sur son territoire. Il en sera de même pour les artistes dont la voix est utilisée en off dans les films et autres œuvres cinématographiques.

C’est la décision prise par l’État fédéral à travers un communiqué du 22 août 2022. Le texte signé du Conseil national de régulation de la publicité (Arcon) inclut l’ensemble des supports publicitaires et de communication marketing, audiovisuels ou non.

"Les annonceurs, les agences de publicité, les médias et le grand public sont tenus d'en prendre note", indique le texte d’Arcon, laissant toutefois les contrats publicitaires en cours d’exécution aller à leur terme.

Mettre en avant le savoir-faire local

Selon le régulateur, cette mesure répond à une politique gouvernementale visant à mettre en avant le savoir-faire local afin de favoriser une croissance économique inclusive dans le secteur de la publicité au Nigeria.

Le pays est en effet connu pour son industrie cinématographique (Nollywood) – la deuxième au monde derrière celle de l’Inde – extrêmement dynamique, créative et florissante. Elle a ainsi généré 660 millions de dollars de recettes rien qu’en 2021. Soit plus de 2% du PIB du Nigéria.

Nollywood est si attrayant qu’il suscite de plus en plus la curiosité des acteurs du streaming tels que Netflix ou encore Amazon. Ces géants internationaux n’hésitant pas à y investir de gros moyens.

Mesure diversement appréciée

Le bannissement des modèles étrangers devrait également participer au renforcement du sentiment de fierté nationale autour de la filière du cinéma et de la publicité entre autres dans le pays. "Nous avons plus de 200 millions de visages, de top-modèles et de voix au Nigeria. Êtes-vous en train de me dire qu’aucune de ces voix n’est assez bien pour commercialiser un produit ?", s’est notamment demandé le patron de l’Arcon, Olalekan Fadolapo.

La décision fait énormément réagir les populations. D’aucuns saluent une mesure favorable à l’éclosion des talents locaux. D’autres en revanche dénoncent un protectionnisme mal avisé aux effets potentiellement pervers. "J’espère que vous serez aussi fier quand des Nigérians sont aussi bannis ailleurs", a ainsi moqué un internaute sur Twitter.

"Qu’est-ce que l’accent nigérian ? Comment distinguer exactement la voix éligible à l’usage en off de celle qui ne l’est pas alors qu’une personne de nationalité nigériane peut disposer de plusieurs accents ?", s’est par ailleurs demandé la chaîne de télévision locale de divertissement TVC dans un débat le 23 août 2022.