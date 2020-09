Le Ghanéen Michael Essien devient entraîneur adjoint d'un club danois

"Il a accepté de faire partie du personnel d'encadrement du club pour la saison à venir, avec le titre de joueur-entraîneur, sous la direction de l'entraîneur en chef Flemming Pedersen", a indiqué le club dans un communiqué.

Essien aura "un rôle d'assistant et participera aux formations aux côtés des joueurs pour aider à mettre en oeuvre les exercices et les idées de la meilleure façon possible", est-il ajouté.

Le milieu de terrain, 37 ans, commence le 10 septembre.

Essien a joué à Lyon, Chelsea, à l'AC Milan ou au Real Madrid, avant de s'engager en Indonésie puis en Azerbaïdjan.