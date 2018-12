Le Ghana passe de dix régions administratives à seize

Plus de deux millions de Ghanéens ont approuvé à 95% le nouveau découpage administratif du pays en seize régions au lieu de dix, selon les résultats d'un référendum publiés vendredi par la Commission électorale.

Le vote s'est déroulé la veille dans 47 districts à travers ce pays d'Afrique de l'Ouest, "dans un climat apaisé", a déclaré à l'AFP le secrétaire d'Etat pour la ré-organisation régionale, Martin Adjei-Mensah.

"Le gouvernement prendra désormais des mesures pour faciliter le développement de ces nouvelles régions", région du nord-ouest, Ahafo, Bono-est, Oti, Nord-est et Savannah, a-t-il ajouté.

- Rapprocher l’administrations des administrés

Les autorités avaient fait campagne pour le "oui" au nouveau découpage administratif, qui était l'une des promesses de campagne du président Nana Akufo Addo, et qui devrait accélérer la construction d'infrastructures dans ces régions reculées.

"Ils (les populations) doivent être contents car le gouvernement sera plus proche d'eux désormais", explique le Dr Erci Oduro Osae, analyste en gouvernance locale. "Cela devrait réduire la pression sur les besoins sociaux, puisque plus d'écoles, d'hôpitaux et d'autres services pourront plus facilement être développés".

La majorité de ces nouvelles régions se situeront dans le Nord du pays, souvent négligés en termes de développement par rapport au Sud.