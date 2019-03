Le festival de Magic System à Gagnoa pour la réconciliation

"Gagnoa, c'est la ville (natale) du président Laurent Gbagbo, c'était important de partir vers ses populations de Gagnoa et montrer que le vivre-ensemble doit être une réalité en Côte d'Ivoire" a déclaré A'Salfo.

L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté en janvier de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.

La question de la réconciliation reste sensible en Côte d'Ivoire, après les douze années de crise politico-militaire qu'a connu le pays de 1999 à 2011, qui s'est conclue par des violences post-électorales, après le refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à son rival, l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, qui ont fait plus de 3.000 morts en 2010-2011.

Pour cette édition du festival, créé en 2008 par le groupe star de la musique ivoirienne, sont attendus le musicien nigérian Femi Kuti (fils de Fela Kuti), qui a passé sa vie à dénoncer en chansons les maux dont souffre l'Afrique, ainsi que sa compatriote Chindima.

Le rappeur franco-ivoirien Kaaris va jouer à Gagnoa, sa ville d'origine, près de laquelle Magic System va construire une école primaire à son nom.

Mani Bella (Cameroun), Buravan (Rwanda), Mariah Bissongo (Burkina Faso), Oumou Sangaré (Mali), Roga Roga et Extra Musica (Congo Brazzaville) vont aussi participer à cette édition du Femua, dont le thème "genre et développement" a été matérialisé à travers une parité, huit artistes femmes et huit hommes.

Le Burkina Faso sera le pays invité du festival.

Magic System et l'Union européenne ont récemment établi un partenariat pour promouvoir des valeurs de paix et de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, avant l'élection présidentielle prévue en 2020.

Magic System enchaîne les tubes en Afrique et en Europe depuis son succès "Premier Gaou". Le quartier d'Anoumabo à Abidjan a vu naitre le groupe qui a fêté ses 20 ans en 2017 avec une tournée africaine et une autobiographie.