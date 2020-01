Le concept des bureaux partagés se développe à Abuja

No media source currently available

Le taux de mortalité infantile et maternelle inquiète au Nigeria. De nombreuses femmes y meurent régulièrement pendant l’accouchement tandis que certains enfants décèdent immédiatement après la naissance.

Devant quelques dizaines de femmes en grossesse, Nkasi Obim Nebo discute des règles, et les donnes des conseils élémentaires à suivre pendant la période prénatale.



La jeune dame infirmière se considère tous les jours en mission de sauvetage. N’kasi Nebo et son équipe de cinq infirmières sont venues dans le camp de déplacés de Kuchingoro à la périphérie d’Abuja la capitale fédérale du Nigeria.



Pour cette journée de consultations, l’infirmière et sa suite occupent un des conteneurs offerts par la Fondation Nelson déjà en état d’abandon.



"Elles n’ont pas d’opportunité d’effectuer leurs consultations prénatales. La période prénatale est l’un des moyens les plus importants de s’occuper de la femme et de son bébé qui doit naître. Donc nous avions décidé d’offrir à ces communautés au moins quatre différents services de prises en charge pour ces femmes ce qui représente la base établie par l’OMS".



Chassées de leurs villes et villages d’origines dans le nord-est, ces femmes dans ce camp de plus de 3 milles déplacés n’ont pas accès à un centre de santé ni à des soins réguliers.



Il n’ y a pas une famille dans ce camp qui n’ait pas perdu des femmes en couche ou bébé pendant ou après l’accouchement. Il y a quelques mois, Queen Friday a perdu son bébé pendant l’accouchement.



"Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit qu'il y avait un problème, je ne peux pas accoucher jusqu'à ce qu’ une césarienne soit effectuée parce que les jumeaux ont été mal positionnés et je pourrais mourir si je dois accoucher. J'ai accepté la césarienne et l'un des jumeaux est décédé pendant l'opération tandis que l'autre a survécu".



Difficile de dire qui ne fait pas son travail, mais le problème au Nigeria la majorité des travailleurs du secteur de la santé est concentré dans les milieux urbains considérés plus favorisés.



Les femmes en état de grossesse sont souvent obligées de parcourir des kilomètres à pied ou à moto pour se rendre dans une structure sanitaire de proximité.







Pour Mary Zakaria qui aussi perdu son enfant dans ce camp après sa naissance la situation est alarmante.



"Quand mon temps pour accoucher s’est approché, je suis allé à l'hôpital. J'ai passé toute la journée dans les douleurs. Je pensais que j'allais mourir, Juste avant 16 heures, j'ai accouché d'un petit garçon et il est mort instantanément".



Au Nigeria, plus de cent femmes meurent chaque jour pendant l’accouchement. Le problème entre 86 et 90 % des femmes surtout dans les zones rurales a accès à un accouchement assisté à la maison.