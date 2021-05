Le circuit sud-africain de Kyalami ambitionne d'abriter un Grand Prix de Formule 1

No media source currently available

La Formule 1 reviendra-t-elle un jour sur le continent africain ? Et plus précisément en Afrique du Sud ? Au nord de Johannesburg, le circuit de Kyalami n'a plus accueilli de Grand Prix depuis 1993. Des négociations sont en cours et les équipes de la Formule 1 sont venues à plusieurs reprises inspecter ce circuit qui a fait peau neuve depuis sa vente aux enchères en 2014. Il resterait seulement à faire quelques petits travaux supplémentaires pour se mettre aux normes de la plus prestigieuse des courses automobiles. 2023 pourrait faire office de date symbolique pour un retour de la Formule 1 en Afrique du Sud, 30 ans après la dernière course. Reportage de Romain Chanson sur le circuit de Kyalami à Johannesburg.