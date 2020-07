Le championnat sud-africain va reprendre dans un épicentre du Covid-19

Le Gauteng est une province située dans le nord de l'Afrique du Sud et dont la majeure partie du territoire est occupée par deux des plus grandes villes du pays: Pretoria et Johannesburg. La distanciation sociale y est compliquée pour de nombreux habitants.

L'Afrique du Sud est partiellement confinée et les compétitions des trois sports les plus populaires du pays, le cricket, le football et le rugby, sont suspendues par précaution depuis la mi-mars en raison de la pandémie.

Quatre footballeurs de haut niveau, dont Ben Motshwari du très populaire club de Soweto, les Orlando Pirates, ont confirmé avoir été testés positifs au nouveau coronavirus, et tous se sont complètement rétablis. Le médecin de la Fédération sud-africaine de football (SAFA), Thulani Ngwenya, s'est voulu rassurant et a déclaré que son plan de lutte contre le virus était considéré par la FIFA comme "l'un des meilleurs qu'elle ait reçus".

Le président de la Ligue, Irvin Khoza, a déclaré lors d'une conférence de presse à Johannesburg qu'il faudrait six semaines pour terminer la campagne 2019/2020. Il reste 54 matches de championnat à jouer, plus les demi-finales et la finale de la Nedbank Cup, la Coupe d'Afrique du Sud.

La ligue prévoit d'utiliser jusqu'à 11 stades et 14 terrains d'entraînement. Toutes les rencontres se dérouleront à huis clos et la plupart seront retransmises en direct. Mais la date de reprise exacte n'a pas été communiquée.

Khoza a déclaré vouloir "trouver un équilibre entre les vies et les moyens de subsistance", tout en soulignant que la sécurité de tous dans l'industrie du football était d'une importance primordiale.

Dimanche, le pays comptabilisait 276.000 cas confirmés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, soit le bilan le plus important dans un nation africaine, pour 4.079 décès.