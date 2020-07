La star burkinabè Aristide Bancé arrête avec le Horoya AC de la Guinée

"J'ai parlé au président du club (Soufiane Souare) et lui ai signifié mon intention de quitter le club", a déclaré l'attaquant de 35 ans sur son compte Instagram.

"Je lui ai exprimé ma gratitude et lui ai parlé des bons moments que j'ai passés à Horoya dans les compétitions nationales et africaines."

Souare a décrit Bance comme "un géant du football africain qui va au Horoya".

Figure frappante avec son physique énorme et ses cheveux blonds teints, le Burkinabé est l'un des footballeurs les plus reconnaissables d'Afrique.

Il a joué 79 fois pour le Burkina Faso, marquant 24 buts, et a aidé les Etalons à terminer deuxième de la Coupe d'Afrique des Nations 2013 et troisième de la compétition quatre ans plus tard.

Horoya, qui doit rencontrer le Pyramids FC d'Egypte en demi-finale de la Coupe de la Confédération cette année, était le 22e club pour lequel Bance avait joué.

Outre la Guinée, Bance a joué en Belgique, au Burkina Faso, en Egypte, en Finlande, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Kazakhstan, en Lettonie, au Qatar, en Afrique du Sud, en Turquie, en Ukraine et aux Emirats Arabes Unis.