La Russie réduit les fonctionnalités de Twitter

Pour les autorités, cette décision est une sanction initiale en réponse à l'échec de la plate-forme américaine de réseaux sociaux à supprimer les contenus "illégaux" à l'intérieur du pays.

Selon une déclaration publiée sur le site Web de Roskomnadzor, 100% des appareils mobiles et 50% des appareils fixes utilisant Twitter seront confrontés à une interruption de service dans le but de "protéger les citoyens russes".

Les restrictions vont rester en place jusqu'à ce que Twitter se conforme à la demande de suppression des contenus offensants.

Si Twitter ne se conforme pas aux exigences des autorités russes, cela pourrait entraîner un blocage complet de sa plate-forme.

Roskomnadzor a déclaré que Twitter n'avait pas réussi à supprimer 3 168 tweets faisant la promotion de la consommation de drogue, de la pornographie juvénile et du suicide chez les adolescents et avait ignoré "plus de 28 000 demandes initiales et répétées" pour remédier aux violations de contenu.

Twitter n'a pas encore réagi sur les nouvelles restrictions.

"Personne ne souhaite bloquer quoi que ce soit. Mais prendre des mesures qui obligent l'entreprise à respecter nos lois est tout à fait justifiable", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur la question lors de son entretien quotidien avec les journalistes.

Le président Vladimir Poutine avait critiqué Internet pour s'en prendre à la jeunesse russe lors d'une réunion avec de jeunes volontaires la semaine dernière.

"Nous savons tous malheureusement ce qu'est Internet et comment il est utilisé pour diffuser un contenu totalement inacceptable", a déclaré M. Poutine, qui a fait valoir que le Web devrait être lié par des "lois morales".

Guerre ouverte

Les mesures prises contre Twitter ont été rapidement suivies par l’information selon laquelle une série de sites Web clés du gouvernement russe - y compris le portail principal du Kremlin - étaient inaccessibles aux utilisateurs.

Parmi les autres sites d’État russe qui semblaient rencontrer des problèmes, il y a le ministère de l’Intérieur, le Conseil fédéral et la Douma, le ministère du Développement économique et même le Roskomnadzor - l’organe directeur de l’Internet qui a annoncé les sanctions contre Twitter dans un premier temps.

Le ministère russe du Développement numérique a par la suite précisé que les problèmes n'avaient rien à voir avec les actions contre Twitter, mais étaient causés par des problèmes techniques chez le fournisseur de services d'État Rostelecom.

La décision contre Twitter a marqué la dernière d'une bataille frémissante entre le gouvernement russe et les entreprises technologiques mondiales.

Le Kremlin a affirmé que Twitter, Facebook et YouTube sont des plates-formes qui promeuvent des contenus soutenant l'opposition russe tout en pénalisant le contenu des médias d'État russes.

Plus tôt ce mois-ci, la Russie a annoncé qu'elle poursuivait Twitter et quatre autres entreprises mondiales pour ne pas avoir supprimé les messages exprimant leur soutien aux manifestations contre l'emprisonnement du chef de l'opposition Alexey Navalny.

Répression de l'Internet

Artem Kozlyuk, du groupe de défense des droits Internet RoskomSvoboda, a qualifié les préoccupations du gouvernement concernant l'impact de Twitter sur la moralité de la jeunesse russe de "rien de plus qu'une couverture".

"Le véritable objectif est de forcer les réseaux sociaux occidentaux à limiter l'accès au contenu politique - tout ce qui a trait à appeler les gens à manifester ou à visiter un site Web de l'opposition", a déclaré Kozlyuk à VOA.

Les problèmes avec les sites Web du gouvernement russe font suite à des informations selon lesquelles l'administration Biden préparait une cyber-réponse - à la fois ouverte et secrète - à ce qu'il insiste sur la responsabilité du Kremlin dans le piratage massif des agences gouvernementales américaines en 2020.

Les préoccupations concernant les cyberattaques et leurs retombées ont été un aspect litigieux des relations américano-russes depuis la campagne présidentielle américaine de 2016 - lorsque les États-Unis ont accusé la Russie d'utiliser des cyber-outils pour s'immiscer dans la course.

En 2019, la Russie a adopté une loi pour la défense d'un "Internet souverain" - une mesure qui comprend un "kill switch" destiné à isoler l'infrastructure russe du Web mondial, en cas d'attaque.

Les activistes soutiennent que cette action n'est que la dernière d'une série de lois visant à renforcer le contrôle gouvernemental d'Internet et à réprimer la liberté d'expression.

Mais les experts se demandent depuis longtemps si l’organe directeur russe de l’Internet était capable de mettre à exécution ses menaces de bloquer les grandes technologies ou l’Internet dans son ensemble.

En 2019, Roskomnadzor a été largement moqué pour avoir bâclé ses efforts pour bloquer l'application de messagerie sociale Telegram. L'effort pour tuer le service en Russie a fini par perturber le service de centaines de sites Web et de services commerciaux, alors même que l'application continuait de fonctionner.

Mercredi, les analystes ont suggéré qu'une dynamique similaire était en jeu dans le nouveau combat entre les censeurs russes et Twitter.

"Le ralentissement de Twitter en Russie a provoqué la panne des sites Web gouvernementaux", a expliqué Andrei Soldatov, un expert de premier plan sur la cybersécurité russe dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"Ce qui était censé être en partie un test à l'échelle nationale de l'infrastructure Sovereign Runet, en partie un avertissement aux plates-formes mondiales (et en partie un message apaisant à Poutine devenant émotionnel), a échoué sur tous les fronts.