La nouvelle de la mort du célèbre artiste ivoirien DJ Arafat continue de faire des vagues

La nouvelle de la mort du célèbre artiste ivoirien DJ Arafat de son vrai nom Houon Ange Didier, continue de faire des vagues. Ses nombreux fans à travers le continent et même au-delà n'en reviennent pas. Né en 1986, l'un des grands promoteurs du Coupé Décalé a été arraché brutalement à l'affection des siens suite à un accident le dimanche 11 Août 2019. Avec ce décès, le Coupé Décalé perd une grosse pointure, écrivait le site Abidjan.net ce mardi. Sur les réseaux sociaux aussi les réactions pleuvent : Que ton âme repose en paix, tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires, je suis l'une de tes grandes fans depuis le Cameroun écrit Mohamed Maloumbe sur son compte Facebook. Toujours sur Facebook et un peu comme pour confirmer que DJ Arafat n'est vraiment plus de ce monde, Obodje Catherine écrit : repose en paix digne fils de la Côte d'Ivoire. Mais pour beaucoup DJ Arafat n'est pas mort.