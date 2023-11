La mort accélérée de la presse locale aux États-Unis

Selon la récente étude annuelle de la Medill Local News Initiative, publiée le 16 novembre 2023, 204 comtés sur les 3143 aux États-Unis ne disposent plus d'une source d'information locale de proximité. Ce phénomène, documenté par l'école de journalisme Medill de l'université Northwestern, est attribué au déclin inévitable des médias dans ces territoires, qui sont les principales subdivisions des 50 États américains, particulièrement marqué ces derniers mois. En moyenne, 2,5 journaux par semaine ont disparu en 2023, contre deux l'année précédente.

"Les États-Unis ont notamment perdu à ce jour près de 2 900 journaux sur les 8.891 initialement recensés en 2005. Malgré un rythme de disparition en baisse au cours des 18 dernières années, le pays est en voie de perdre un tiers de l'ensemble de ses titres sur cette période d'ici la fin 2024. La grande majorité (4790) des 6 000 titres qui résistent encore, étant des hebdomadaires.

Déserts d'information

La moitié de tous les comtés américains (1.562) ne disposent désormais plus que d'un seul hebdomadaire en général comme source d'information locale. 228 de ces comtés, soit 7% du total, risquent de perdre leur dernier journal de proximité.



Cette situation pourrait intensifier le développement des déserts d'information, des zones où l’accès aux informations locales est extrêmement limité ou totalement inexistant. Les territoires du Sud et du Midwest, réputés pour abriter des concentrations élevées de populations noires, hispaniques et amérindiennes, sont particulièrement menacés.

Crise de la démocratie

D'après Medill, plusieurs bouleversements dans le modèle économique des médias, notamment la réduction des revenus publicitaires, ont contribué à cette situation. Les fonds spéculatifs, actifs dans les acquisitions de médias ces dernières années, se retirent progressivement.



"La perte significative d'organes d'information locaux dans les communautés les plus pauvres et les moins bien desservies constitue une crise pour notre démocratie", souligne Penny Abernathy, professeure invitée à Medill et co-auteure du rapport.

Bien que 550 sites d'information, 720 organisations de médias ethniques et 215 stations de radiodiffusion publiques existent encore, la plupart sont concentrés dans des zones métropolitaines.



Néanmoins, Medill a recensé cette année 17 médias locaux proposant de nouveaux modèles commerciaux prometteurs. L'étude met également en lumière quelques initiatives philanthropiques visant à soutenir la presse locale aux États-Unis, offrant ainsi une lueur d'espoir dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations.