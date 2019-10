La Liga tente de nouveau d'organiser un match aux Etats-Unis

L'instance et les deux clubs proposent "de jouer le 6 décembre 2019, à 22h00 heures espagnoles (16h00 heures locales) au Hard Rock Stadium de Miami, le match entre Villarreal CF (qui serait l'équipe recevante ndlr), et l'Atlético Madrid de la 16e journée du Championnat espagnol", indique la Liga dans un communiqué. Elle espère ainsi appuyer sa "stratégie de croissance internationale".

La saison passée, une première tentative de délocaliser un match, Barcelone-Gerone, déjà à Miami, a fait long feu. L'opposition de la fédération espagnole et du syndicat des joueurs du Championnat d'Espagne (AFE), avaient poussé le Barça, initialement d'accord, à renoncer.

Le président de la Liga Javier Tebas avait expliqué l'an dernier vouloir s'inspirer des matches de basket de NBA délocalisés "en dehors des Etats-Unis", à Londres ou l'hiver prochain à Paris.

"Nous gagnons 100 millions d'euros par an aux Etats-Unis en droits audiovisuels et c'est un marché à très forte croissance dans le monde du football, avec une population hispanisante qui suit beaucoup le football", avait précisé Tebas, selon qui les Etats-Unis sont le premier marché audiovisuel étranger pour la Liga.

"Tout ce qui exporte le football et le sport espagnol est bon pour tout le monde et, bien sûr, pour le Villarreal CF", déclare le président du club, Fernando Roig, dans le communiqué publié jeudi.

"L'Atlético Madrid travaille chaque saison pour développer et promouvoir notre marque sur tous les continents et la délocalisation de ce match aux États-Unis nous permettrait de continuer à y travailler ", a déclaré le directeur général de l'Atlético, Miguel Angel Gil Marin, également cité et qui espère "un grand match qui marquerait l'avenir".

L'Atlético dispute son dernier match de poules en Ligue des champions à domicile contre le Dynamo Moscou cinq jours après la date prévue de cette rencontre.