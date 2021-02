La Guinée équatoriale reçoit 100.000 doses de vaccin anti covid de la Chine

La Guinée équatoriale a reçu mercredi 100.000 doses d'un des vaccins anti-Covid de la Chine développé par la firme Sinopharm, a annoncé jeudi le gouvernement, qui dit lancer sa campagne en l'administrant à 50.000 premières personnes à risque.

Le don a été reçu mercredi à l'aéroport de Malabo par le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, l'un des fils du chef de l'Etat Teodoro Obiang Nguema, a précisé la Présidence sur le site internet du gouvernement.

Les autorités se serviront de ces s 100.000 doses du vaccine Sinopharm pour lancer la première phase d'un Plan vaccinal en les administrant en deux injections à 50.000 personnes prioritaires: le personnel de santé, les personnes présentant des co-morbidités et les fonctionnaires travaillant aux frontières du pays.

La radio-télévision d'Etat Tvge a toutefois affirmé que Teodorin Obiang, également président du Comité national de lutte contre le Covid-19, sera le premier à être vacciné jeudi soir.

Pékin a affirmé en décembre que son vaccin Sinopharm était efficace à 79% et sûr mais sans en rendre public le détail des essais cliniques.

La Guinée équatoriale, petit pays pétrolier de 1,3 millions d'habitants, a décrété mardi un couvre-feu et renforcé ses mesures restrictives pour faire face à un regain de la pandémie de Covid-19.

Depuis le début de la pandémie, la Guinée équatoriale a annoncé officiellement 5.614 cas de contaminations et 87 décès mais les statistiques officielles du gouvernement font état de plus de 50 nouveaux cas par semaine en moyenne depuis le début de l'année contre 15 auparavant.

Le pays est dirigé sans partage depuis plus de 41 ans par Teodoro Obiang Nguema, âgé de 78 ans, et Teodorin, omniprésent sur la scène publique depuis plus d'un an, est présenté de plus en plus ouvertement comme son "dauphin".