La grippe aviaire menace la volaille en France et aux Pays Bas

Le vainqueur officiel de l'élection présidentielle américaine n'est pas déterminé par les médias: déclarer officiellement un vainqueur est un processus qui s'étire sur plusieurs mois et s'achève en janvier.

Ce processus s'explique essentiellement par la manière indirecte dont les Américains votent, notamment le fait que ce sont les "grands électeurs" qui votent pour le président et c'est le Congrès qui valide le vainqueur.

"Il y a le jour des élections, où ces grands électeurs sont élus; il y a la date en décembre où ces électeurs se réunissent et votent ensuite pour le président; et puis il y a la date en janvier où le Congrès certifie cette élection", explique Amy Dacey, directrice exécutive du Sine Institute of Policy and Politics à American University.

Outre le Collège électoral, la certification du vainqueur de l'élection présidentielle implique le Sénat, la Chambre des représentants et les Archives nationales.

"Cela a d'abord été créé parce qu'il n'y avait pas cette confiance dans les citoyens pour prendre cette décision", souligne Amy Dacey. "Ils ne croyaient pas que le peuple américain devrait choisir directement le président et le vice-président, mais ils ne voulaient pas non plus donner au Congrès le seul pouvoir de sélection".

COVID-19 pourrait compliquer le comptage

Les experts prévoient que le dépouillement des bulletins de vote prendra plus de temps cette année en raison de la pandémie de COVID-19 et du nombre accru d'électeurs qui avaient voté par la poste.

"Ce sont des procédures légales qui doivent être suivies", souligne Lia Merivaki, professeure adjointe de politique américaine à la Mississippi State University.

Une fois que les 50 États, plus le district de Columbia, ont compté les bulletins de vote reçus en personne, par la poste et provisoires, chaque gouverneur d’État dresse une liste électorale. Des copies de cette liste, connue sous le nom de certificat de vérification, sont soumises à l'archiviste des États-Unis, responsable des archives nationales.

Les électeurs se réunissent ensuite dans leurs capitales d’État pour voter officiellement pour le président et le vice-président. Cela doit avoir lieu le premier lundi après le deuxième mercredi de décembre. Cette année, cette date tombe le 14 décembre.

Les électeurs de chacun des États remplissent des certificats de vote et les envoient au Sénat américain, aux archives nationales et aux représentants de l'État. Une fois que cela est fait, le Collège électoral n'a plus de fonctions jusqu'à la prochaine élection présidentielle.

La dernière étape du processus a lieu le 6 janvier 2021, lorsque le Congrès se réunit pour compter les votes électoraux et certifier officiellement le vainqueur.

Le processus est généralement cérémonial, mais il peut y avoir des objections. Il y a eu des objections à certains votes du collège électoral en 1969 et 2005, mais la Chambre et le Sénat ont rejeté les objections et les votes en question ont été comptés.

On ne sait pas encore si des objections seront déposées au lendemain de l'élection de 2020.

"C'est un territoire inexploré et j'espère que nous n'y arriverons pas parce que vous êtes en train de réviser des années de normes et de procédures démocratiques", dit Lia Merivaki.

Amy Dacey pense que des complications pourraient survenir si le vainqueur du vote populaire ne remporte pas également le collège électoral. Le président Donald Trump a remporté le Collège électoral en 2016, mais a perdu le vote populaire au profit de la démocrate Hillary Clinton.

La même chose s'est produite en 2000, lorsque le républicain George W. Bush a remporté le collège électoral mais a perdu de peu le vote populaire au profit du démocrate Al Gore.