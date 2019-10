La garde à vue d'un journaliste arrêté mercredi à Annaba prolongée

Rédacteur en chef du quotidien local Le Provincial, M. Bendjama "a été présenté ce (jeudi) au Parquet d'Annaba (400 km à l'est d'Alger, ndlr), qui a demandé un complément d'enquête et prolongé sa garde à vue", a expliqué Me Adel Messaoudi, joint sur place.

"On ignore pour l'instant les chefs d'inculpation, mais son arrestation est très certainement liée à ses publications", a poursuivi l'avocat qui soupçonne notamment celle récente d'un courrier officiel entre un service de renseignement et un responsable régional des services de police d'être à l'origine de son interpellation.

Selon Me Messaoudi, "quatre ou cinq policiers se sont présentés mercredi au siège du Provincial, ils ont embarqué" Mustapha Bendjama sans explications et "ont saisi l'unité centrale de son ordinateur".

L'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé jeudi dans un communiqué cette arrestation et appelé à la "libération immédiate" de M. Bendjama, cinquième journaliste ou blogueur arrêté depuis fin septembre pour diverses publications liées au "Hirak".

Le Provincial et M. Bendjama sont très actifs dans la couverture du "Hirak", le mouvement populaire de contestation massive du régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février.

Jeudi, plusieurs centaines d'avocats ont manifesté à Alger pour l'indépendance de la justice algérienne et dénoncé les arrestations ces derniers mois de manifestants, militants et journalistes, dont une centaine sont en détention préventive, certains depuis juin, selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), une association regroupant notamment familles et défenseurs.

De son côté la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme a annoncé sur sa page Facebook l'arrestation jeudi en début d'après-midi à Oran (350 km à l'ouest d'Alger) d'un de ses militants, Kaddour Chouicha, dont elle se dit depuis sans nouvelles.