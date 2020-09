La finale de la Ligue des champions de la CAF aura lieu le 6 novembre

Selon le président de l'instance africaine Ahmad Ahmad, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse par visioconférence depuis le siège de la CAF au Caire, les décisions ont été prises "après des consultations avec les différentes parties".

Dans la Ligue des champions d'Afrique, le Raja Casablanca et le club égyptien du Zamalek, ainsi que le Widad Casablanca et une autre formation égyptienne, Al-Ahly, joueront leurs demi-finales allers les 17 et 18 octobre prochains au Maroc, et les matchs retours le 23 et 24 octobre en Egypte.

La finale a, elle, été fixé au 6 novembre, trois semaines plus tard que la date annoncée début août. Le lieu sera tiré au sort si la finale devait opposer un club de chacune des deux nations impliquées.

S'agissant de la Coupe de la Confédération, la demi-finale entre les deux clubs marocains HUSA et RS Berkane se tiendra le 19 octobre, tandis que le club égyptien Pyramids affrontera les Guinéens d'Horoya le 20. La finale est prévue le 25 octobre.

Les deux compétitions, équivalentes africaines de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, avaient été interrompues en mars, en raison de la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, le tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations, disputé par des joueurs évoluant en Afrique uniquement, se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun.

Interrogé jeudi au cours de la conférence de presse sur son intention ou non de se présenter à un nouveau mandat à la tête de la CAF lors des élections en mars, M. Ahmad, qui a pris la tête de l'instance africaine en mars 2017, ne s'est pas prononcé.

L'Assemblée générale élective de la CAF 2021 se tiendra le 12 mars 2021 à Rabat, au Maroc.

En juin, les instances du football africain, perturbé ces derniers mois par la pandémie mondiale, avaient déjà annoncé le report d'un an de la Coupe d'Afrique des nations, son épreuve phare, qui aura lieu en 2022 au Cameroun.