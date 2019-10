La Fifa va soutenir la lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose

Cette annonce intervient au lendemain d'une conférence organisée à Lyon où le président français Emmanuel Macron a annoncé que l'objectif des 14 milliards de dollars avait été atteint pour le refinancement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

"Quand le président Macron a appelé a apporter un soutien, j'ai immédiatement répondu que la Fifa et le football mondial étaient toujours prêts à apporter leur aide et à contribuer à cette cause planétaire", a déclaré M. Infantino.

"Nous allons travailler ensemble sur le concept d'un événement destiné à collecter des fonds et à sensibiliser à cette cause en utilisant le pouvoir du football", a-t-il ajouté.

Ce "grand évènement" dont les contours n'ont pas encore été précisés, doit avoir lieu l'an prochain, a ajouté la Fifa.

Les financements obtenus jeudi lors de la conférence à Lyon sont destinés à sauver 16 millions de vies supplémentaires - 32 millions l'ont déjà été - et à éviter 234 millions d'infections d'ici 2023.

Les trois pandémies font encore près de trois millions de morts par an, dont 1,6 million pour la tuberculose en 2017 et plus de 435.000 pour le paludisme. En 2018, près de 38 millions de personnes vivaient avec le VIH et le nombre d'infections, de l'ordre de 1,7 million, "reste inacceptable", selon le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies.