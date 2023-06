La désinformation gagne du terrain tandis que la vérification des faits peine à suivre

Les informations erronées se propagent à une vitesse alarmante, leur détection constituant un défi persistant en raison d'une insuffisance d'initiatives. Tel est le principal constat du dernier recensement de Reporters' Lab, un centre de recherche américain. Cette composante du département de journalisme de l'Université Duke en Caroline du Nord a révélé ce mercredi 21 juin 2023 dans son dixième rapport annuel que la vérification des faits, souvent désignée sous le terme "fact-checking", a ralenti à l'échelle mondiale.

L'étude souligne la croissance modeste ces dernières années du nombre de projets dédiés à ce processus essentiel pour garantir la transparence du débat public.

Facteurs divers

Selon Reporters' Lab, le monde compte actuellement 417 organisations, sites web et autres acteurs impliqués dans la vérification des faits, actifs dans plus de 100 pays et dans 69 langues, soit sept de moins qu'en 2022 et 16 de moins qu'en 2020.



Les données montrent qu'il faut remonter à 2018-2019 pour observer une hausse significative sur deux périodes, à savoir 66 nouveaux vérificateurs de faits lancés pendant cette période. Cette période représente d'ailleurs l'ère la plus prospère des décomptes de Reporters' Lab depuis son origine en 2014.



La pandémie de Covid et la répression notable envers la presse dans certaines régions sont citées comme des facteurs entravant le développement des initiatives de vérification des faits.

Le défi de la crédibilité des médias

L'étude indique par ailleurs qu'aucun projet de fact-checking n'a été recensé dans 15 des 31 pays classés comme "très graves" pour l'exercice du journalisme selon l'indice mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières en 2023.

Le rapport du Reporters' Lab arrive à un moment critique pour les médias traditionnels qui luttent pour maintenir leur crédibilité. Le public a en effet tendance à privilégier les réseaux sociaux comme source principale d'information, comme l'a démontré l'Institut Reuters dans une étude publiée le 15 juin 2023.

Par ailleurs, les défis associés à la vérification de l'information augmentent avec le développement explosif des systèmes d'intelligence artificielle. Avec l'avènement de technologies comme les "deepfakes", la capacité de créer des contenus trompeurs hyper-réalistes est à la portée de plus en plus de personnes, ce qui rend encore plus difficile la tâche de distinguer le vrai du faux.