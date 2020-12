Dans 800 bureaux de vote, personne n'a pu voter

No media source currently available

En Centrafrique La coalition de l'opposition a demandé mercredi "l'annulation pure et simple" des élections présidentielle et législatives dont le premier tour, le 27 décembre, a été perturbé par des groupes rebelles qui occupent les deux tiers du territoire. L’ANE, chargée de l’organisation du vote, a déclaré que plus de 14% des bureaux de vote n'avaient pas pu fonctionner le jour du scrutin en raison de rebelles armés qui attaquaient les électeurs dans les régions et interdisaient l’accès au personnel électoral. Plus de détails sur le dépouillement et la collecte des données au cours de cette visite du centre.