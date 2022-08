Le palmarès complet des prix décernés par l'UEFA en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue de champions, jeudi à Istanbul.

Joueur de l'année : Karim Benzema (FRA/Real Madrid). "Quinze buts en Ligue des champions, dont dix dans la phase des matches à élimination directe, et 27 en Liga espagnole. Ajoutez-y le triomphe avec la France en Ligue des nations, et c'était une campagne inoubliable", souligne l'UEFA.

Joueuse de l'année : Alexia Putellas (ESP/FC Barcelone), récompensée pour la deuxième année de rang. "Elle est devenue la première femme à dépasser les 100 sélections en Espagne avant qu'une blessure (à un genou, NDLR) ne ruine son rêve à l'Euro 2022", note l'UEFA.

Entraîneure d'équipe féminine de l'année : Sarina Wiegman (NED/Sélection anglaise), qui a remporté cet été avec la sélection anglaise l'Euro féminin, cinq ans après avoir conduit la sélection néerlandaise au titre européen.

Entraîneur d'équipe masculine de l'année : Carlo Ancelotti (ITA/Real Madrid), récompensé pour la 4e fois de sa carrière d'entraîneur, devenu l'an dernier le premier coach à avoir remporté au moins un titre de champion dans les cinq principaux championnats européens (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France).

Prix du président de l'UEFA : Arrigo Sacchi (ITA) pour "avoir révolutionné le football lorsqu'il dirigeait le Milan AC" entre 1987 et 1991 (l'époque des Ruud Gullitt, Marco van Basten, Frank Rijkaard et autres Franco Baresi ou Carlo Ancelotti). "Arrigo Sacchi était un visionnaire. Ses équipes attaquaient à domicile comme à l'extérieur, et il n'avait jamais peur. C'est pour cela que le Milan était pratiquement imbattable à l'époque", a commenté le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin. "C'était une surprise pour moi qu'une attaque attaque tout le temps, surtout une équipe italienne."

Dans une vidéo mise en ligne par l'UEFA, Sacchi, aujourd'hui âgé de 76 ans, explique: "Pour moi, le football a toujours été une philosophie, j'avais des idées simples. L'optimisme valait mieux que le pessimisme." Il y ajoute que "le football est une question d'harmonie et de mouvement" et que la beauté, la joie et les émotions sont "fondamentales".

"Quand j'ai quitté le Milan après quatre saisons, j'ai dit: +désormais, vous êtes tous des professeurs, vous continuerez de gagner, mais vous ne jouerez plus comme cela."