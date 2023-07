L’opinion américaine sur la Cour suprême atteint un niveau historiquement bas

Plus inquiétant encore, plus de la moitié des Américains (54%) expriment désormais une perception négative de la Cour suprême des États-Unis, selon cette nouvelle enquête réalisée par l'institut basé à Washington, réputé pour son sérieux et son impartialité.



L’étude, publiée le vendredi 21 juillet 2023, offre une indication instantanée de l'image projetée par la plus grande juridiction américaine auprès du public. Les résultats mettent en évidence une dépréciation majeure de cette instance, dont les décisions ont des conséquences énormes sur la vie des citoyens américains.

Avec seulement 44% des personnes interrogées ayant une opinion favorable de la Cour suprême, il s'agit du niveau d'appréciation le plus bas depuis que le Pew Research Center a commencé à enquêter sur ce sujet en 1987.

Opinion polarisée : une fracture idéologique évidente

La chute de popularité de la Cour suprême est particulièrement frappante en comparaison avec les résultats d'avril dernier, où les avis favorables représentaient encore 48%. Cette tendance baissière est encore plus accentuée si l'on remonte à 2020, marquant le début de la dégradation de l'image de la Cour suprême auprès des Américains, comme le soulignent les auteurs de l'étude.



Au cours des trois dernières années, la juridiction a perdu 26 points d'opinion favorable. Il est clair que l'opinion des Américains à l'égard de la Cour suprême varie considérablement en fonction de leurs affiliations politiques : 24% des démocrates ont une perception positive de l'institution, tandis que 68% des républicains la voient favorablement.

L'attribution d'une idéologie à la Cour diffère également selon l'appartenance politique. Environ 71% des démocrates considèrent cette juridiction comme conservatrice, tandis que seulement 32% des républicains partagent cette opinion.

Mandat controversé : des décisions aux conséquences majeures

Le sondage du Pew Research Center intervient à un moment charnière pour la Cour suprême. Cette institution, composée actuellement de six juges conservateurs, dont trois nommés sous la présidence de Donald Trump, a pris ces derniers mois des décisions particulièrement controversées.



Ces décisions touchent des domaines clés de la société américaine, remettant en cause le droit à l'avortement, limitant la capacité des États à réguler les émissions de carbone, restreignant les droits des LGBT et bloquant le plan présidentiel d'allègement de la dette étudiante.



L'impact considérable de ces décisions sur la vie de dizaines de millions d'Américains contribue à éroder la légitimité de la Cour suprême, qui est censée être apolitique vis-à-vis de l'opinion publique, mais qui suscite désormais des doutes, y compris parmi de nombreux juges du pays.

Des déclarations inhabituelles émanent même du président Joe Biden, qui a qualifié la Cour de "non normale" lors d'une déclaration à la presse le 29 juin dernier.

Face à cette situation préoccupante, les appels à l'élargissement du nombre de membres de la Cour suprême et à l'encadrement de ses pouvoirs se multiplient du côté démocrate, témoignant de la polarisation politique persistante qui influence l'opinion publique sur cette institution cruciale du système judiciaire américain.