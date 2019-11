L'ONU renouvelle le mandat de sa force de paix en Centrafrique

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) peut disposer d'effectifs allant jusqu'à 11.650 soldats et 2.080 policiers. Son mandat renouvelé l'autorise à faciliter l'organisation des élections présidentielle, législatives et locales prévues en 2020 et 2021.

La Minusca a été endeuillée en octobre par le crash accidentel d'un de ses hélicoptères de combat, qui a tué quatre Casques bleus sénégalais.

Le renouvellement intervient alors que le gouvernement et 14 groupes armés ont signé en février un accord de paix à Khartoum, censé mettre un terme aux combats. Si les violences ont considérablement baissé en intensité, des groupes s'affrontent encore de manière sporadique.

Ce pays d'Afrique centrale qui a connu une succession de rébellions et conflits est ravagé par une nouvelle guerre civile depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le président François Bozizé en 2013.