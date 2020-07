L'Inter Miami de Beckham, premier club éliminé du tournoi de la MLS

Un but inscrit en seconde période par l'international libyen Ismael Tajouri-Shradi permet à NYC de conserver un petit espoir d'accrocher les 8e de finale, accessibles aux quatre meilleurs troisièmes des six groupes.

Pour Miami, nouveau venu cette saison en MLS, c'est en revanche bien fini après ce troisième revers en autant de rencontres. Les matches de cette phase comptant également pour le championnat, suspendu après seulement deux journées mi-mars en raison du coronavirus, son bilan comptable s'avère nul, avec zéro point glané.

Déjà qualifiés, Orlando City et Philadelphia Union s'affrontent plus tard ce lundi pour le gain de la première place et donc de points supplémentaires pour le classement du championnat.

La MLS, suspendue après deux journées à la mi-mars, a repris le 8 juillet sous un format similaire à la Coupe du monde, avec phase de groupes et élimination directe, dans la "bulle" de Disney World.