L'ex-président Trump accusé d'avoir fait espionner des élus démocrates

Les démocrates ont éclaté d'indignation vendredi après avoir appris que le ministère de la Justice de Donald Trump surveillait secrètement les législateurs enquêtant sur une éventuelle collusion avec la Russie, récoltant les enregistrements téléphoniques des principaux ennemis politiques dans ce qu'ils ont appelé un abus de pouvoir sans précédent.

Les démocrates Adam Schiff et Eric Swalwell ont déclaré avoir récemment été informés par Apple qu'au cours de la période 2017-2021, l'entreprise avait reçu l'ordre de remettre les enregistrements de leurs communications téléphoniques, ainsi que celles des membres de la famille, y compris un enfant, alors que Trump combattait un flux de fuites préjudiciables sur les liens de sa campagne électorale de 2016 avec la Russie.

Aucune preuve qu'ils soient à l'origine des fuites n'a jamais été trouvée, mais l'enquête a été maintenue aussi longtemps que Trump est resté au pouvoir, jusqu'en janvier 2021.

Schiff l'a appelé « la militarisation des forces de l'ordre par un président corrompu ».

"La politisation du département et les attaques contre l'état de droit sont parmi les attaques les plus dangereuses contre notre démocratie menées par l'ancien président", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Il s'agit d'un abus de pouvoir flagrant et d'une atteinte à la séparation des pouvoirs", ont déclaré le chef de la majorité Chuck Schumer et le président de la commission judiciaire du Sénat Dick Durbin.

Le ministère de la Justice, désormais dirigé par le procureur général Merrick Garland, nommé par le président démocrate Joe Biden, a déclaré vendredi que son inspecteur général enquêterait sur l'utilisation d'assignations et d'autres pouvoirs pour enquêter sur les législateurs et les journalistes sous Trump.

Échos du Watergate

Les analystes ont qualifié la collecte des données téléphoniques des législateurs de l'un des abus les plus flagrants commis par un président depuis le scandale du Watergate de Richard Nixon au début des années 1970.

La surveillance secrète a eu lieu alors que Trump faisait face à des enquêtes de l'avocat spécial Robert Mueller et du House Intelligence Committee - où Schiff était alors le plus haut démocrate - pour savoir si sa campagne était de connivence avec l'ingérence électorale russe et si Trump avait tenté d'entraver ces enquêtes.

Au fur et à mesure que ces enquêtes progressaient et que la menace de destitution s'intensifiait, Trump a accusé Schiff et d'autres démocrates d'avoir divulgué des renseignements classifiés à des journalistes.

On ne savait pas si Trump avait explicitement demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur Schiff et Swalwell.

Mais entre 2017 et 2020, il a accusé à plusieurs reprises Schiff de fuites, tweetant quelque 350 fois sur le haut responsable démocrate, qui est devenu président de la commission du renseignement en 2019 et a dirigé le premier procès de destitution de Trump en janvier 2020 – qui a finalement vu le président acquitté par le Sénat dirigé par les républicains.

Swalwell a déclaré que l'enquête semblait avoir commencé en 2017, le ministère de la Justice ayant demandé à Apple de remettre les enregistrements de métadonnées des appels et des SMS - essentiellement les numéros de téléphone des personnes en contact avec les sujets de l'enquête - mais pas le contenu de ces communications.

La surveillance est restée secrète car Apple a été placé sous un « bâillon » qui a été renouvelé trois fois entre 2017 et 2020, même si aucune charge n'a été générée.

Swalwell et Schiff n'ont appris l'existence de la surveillance qu'en mai après l'expiration du dernier bâillon d'Apple.

Expédition de pêche

La collecte des relevés téléphoniques d'un législateur est pratiquement inconnue, sauf dans les enquêtes sur la corruption. Et même alors, le ministère de la Justice traite les affaires avec précaution.

La surveillance des membres du Congrès - en particulier des rivaux du parti républicain du président - est un cas extrême qui exigerait une justification solide et une approbation de haut niveau dans le département.

Avec une centaine de personnes couvertes, cela semblait être une "expédition de pêche" mal justifiée, a déclaré Schiff.

Mais la révélation est venue à la suite des aveux du ministère de la Justice selon lesquels, sous Trump, il avait collecté les relevés téléphoniques d'un certain nombre de journalistes de premier plan dans le cadre d'enquêtes sur les fuites.

La surveillance est venue, a déclaré Swalwell, parce que l'enquête de House Intelligence a révélé des informations "que le président n'aimait pas. Nous avons montré que le président a demandé l'aide de la Russie, a bénéficié de l'aide de la Russie" lors des élections de 2016.

"Il s'agit d'Américains ordinaires qui ne veulent pas que le gouvernement arme les forces de l'ordre contre eux en raison de leurs convictions politiques", a-t-il déclaré.