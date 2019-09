L'Espagne et l'Argentine en demi-finale du Mondial de basket

Orphelins de l'arrière Manu Ginobili, qui a pris sa retraite internationale après les Jeux olympiques de Rio en 2016, les Argentins ont créé la surprise face aux Serbes de Nikola Jokic et Stefan Jovic, souvent cités parmi les favoris pour le titre mondial.

Pour une place pour une première finale de Coupe du monde depuis 2002, les équipiers de Luis Scola (39 ans et 20 points mardi) affronteront les Etats-Unis ou la France, qui s'affrontent mercredi (11h00 GMT) à Dongguan.

Portés par Ricky Rubio (19 points), les frères Willy (18) et Juancho Hernangomez (14) et l'expérimenté Rudy Fernandez (16), les Espagnols retrouvent le dernier carré du Mondial qu'ils n'avaient plus atteint depuis leur sacre planétaire en 2006 au Japon.

En demi-finale, les équipiers de Marc Gasol, récent champion NBA avec les Toronto Raptors, seront opposés à l'Australie ou la République tchèque, qui s'affrontent mercredi (13h00 GMT) à Shanghai en quarts.