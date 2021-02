L'Azerbaïdjan a expédié 500 tonnes d'armes vers Brazzaville

Deux organisations de la société civile du Congo-Brazzaville ont dénoncé mercredi des irrégularités constatées dans l'organisation de l'élection présidentielle du 21 mars, qui risque selon elles d'être "biaisée" et "non transparente".

"L’élection sera biaisée. Nous exprimons notre vive préoccupation au regard des irrégularités et autres violations de la loi constatées dans le processus de l'élection présidentielle", écrivent dans un communiqué le Cercle des droits de l’Homme et de développement (CDHD) et le Mouvement citoyen Ras-le-bol.

"Il a été constaté que le processus de révision des listes électorales engagé n’a pas permis de mettre fin à certaines irrégularités. Force est de constater que ces listes sont identiques à celles datant de plusieurs décennies sans réel changement", dénoncent les deux ONG.

Selon elles, cette situation n’est pas de nature à garantir une maîtrise effective du corps électoral.

Elles affirment en outre qu’en prenant la décision de procéder au vote anticipé des agents de la force publique, le gouvernement n’a pas rassuré l’opinion sur le lieu de leur vote : dans les casernes, les camps ou encore dans les lieux habituels.

La force publique votera le 17 mars et le reste de la population le 21 mars.

Le scrutin va opposer le président sortant Denis Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 cumulés à la tête d’un pays de 5 millions d’habitants dont la moitié vit en dessous du seuil de pauvreté, et six autres candidats dont deux anciens ministres, Mathias Dzon et Guy-Brice Parfait Kolélas devenus de farouches opposants.

Le CDHD et le Mouvement Ras-le bol accusent la majorité au pouvoir d’avoir commencé à organiser la campagne électorale alors qu’elle n’est pas encore officiellement lancée.

Ces dernières semaines, M. Sassou Nguesso a effectué plusieurs déplacements à l’intérieur du pays.

Début mars l’épiscopat a émis de "sérieuses réserves" sur les conditions d’organisation d’une élection apaisée, crédible et transparente le 21 mars.