Des militaires maliens affirment avoir arrêté le président Ibrahim Boubacar Keïta

Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a été "arrêté" mardi avec son premier ministre Boubou Cissé, a-t-on appris de sources proches de l'appareil sécuritaire malien.

M. Keita, 75 ans, avait été élu pour la première fois en 2013 et il a remporté un second mandat en 2018. Ces derniers mois, il était confronté à un vaste mouvement de contestation.

Les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile organisaient de nombreuses marches à Bamako, et un autre rassemblement était prévu pour vendredi prochain, mais mardi les militaires ont pris les choses en main.

Le putsch de mardi, s'il est avéré, sera le dernier d'une série de coups d'État qui se sont produits au Mali depuis les années 1970.

Plus tôt dans la journée de mardi, la CEDEAO et un certain nombre de pays occidentaux, dont les États-Unis, avaient vainement appelé les militaires à s'abstenir de renverser le président élu démocratiquement.