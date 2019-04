L'analyse de Jason Stearns sur la visite de Tshisekedi à Washington

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

En visite aux Etats-Unis, Félix Tshisekedi doit être reçu par plusieurs hauts responsables américains mais aucune rencontre n'est prévue avec son homologue Donald Trump. L'ancien opposant a remporté la présidentielle et a succédé le 24 janvier dernier à Joseph Kabila, lors de la première transmission pacifique du pouvoir dans ce pays à l'histoire politique tumultueuse et secoué par de nombreux conflits.Pour éplucher cette actualité, on accueille Jason Stearns, ancien expert de l'ONU qui dirige le Groupe d'étude sur le Congo. Il est à la fois rattaché aux universités de New York et de Yale. Il nous joint via Skype de New York.