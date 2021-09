L'Afrique doit prendre en compte le climat dans sa relance post-Covid

"Une focalisation étroite sur la relance économique laissant de côté le changement climatique et les objectifs plus larges du développement durable causerait plus de dégâts économiques à long terme", avertit ce rapport sur "une relance post-Covid verte et soutenable", publié par trois ONG du continent, Power Shift Africa (Kenya), Society for Planet and prosperity (Nigeria) et Positive Agenda Advisory (Maroc).

D'autant que la pandémie a "exacerbé les vulnérabilités climatiques" du continent, notamment en diminuant les ressources étatiques pouvant être affectées à ces questions.

Le rapport insiste donc sur la nécessaire solidarité internationale, en matière de dettes des Etats comme de financement de l’adaptation au changement climatique. Une thématique qui sera centrale lors de la COP26 sur le climat en novembre à Glasgow, alors que les pays développés n'ont pas tenu leurs engagements en la matière.

Les investissements axés sur le climat peuvent servir de levier économique et social sur le continent, poursuit le rapport. Il cite l'exemple du Nigeria, dont le plan de relance post-Covid vise l'installation de 5 millions de kits d'électricité solaire hors-réseau, ce qui pourrait créer jusqu'à 250.000 emplois.

L'agriculture, qui nourrit et occupe encore une bonne partie des habitants du continent et représente un important secteur économique dans nombre de pays, est la deuxième grande piste étudiée par le rapport, qui prône des investissements en matière d'irrigation, de stockage ou de techniques de culture et souligne les importants retours économiques et sociaux.

Des recommandations d'autant plus urgentes que "le changement climatique reste une préoccupation marginale dans la plupart des efforts de reconstruction des pays africains" reconnait le rapport, dont la publication s'accompagnera d'une conférence en ligne jeudi.

"Il faut une solidarité mondiale, car face à la pandémie comme au changement climatique personne n'est en sécurité tant que tout le monde n'est pas en sécurité," souligne Mohamed Adow, directeur de Power Shift Africa, dans un entretien téléphonique avec l'AFP.

Pour lui, c'est l'énergie qui sera la clé: "La pandémie est le moment pour se détourner des milliards d'investissements dans les énergies fossiles, qui sont condamnées. L'Afrique bénéficie du soleil et du vent et les énergies renouvelables doivent être le socle de notre relance".