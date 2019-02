Katumbi rencontre l’Envoyé spécial américain pour les Grands Lacs

Peu de détails ont filtré de la rencontre. La plateforme Ensemble pour le changement a publié un seul message laconique sur Twitter : "Un échange productif sur la situation politique de la RDC".

M. Pham, nommé au poste d’Envoyé spécial pour les Grands Lacs le 9 novembre 2018, effectue une tournée dans la région et discute avec les acteurs impliqués dans les affaires politiques congolaises.

Dimanche, il a échangé avec l’opposant Martin Fayulu qui continue de contester la victoire du président Félix Tshisekedi. M. Fayulu était accompagné d’autres membres de la coalition Lamuka.

M. Pham a également eu des entretiens avec d’autres acteurs, comme Albert Moleka de l’UDPS (Union démocratie et le progrès social).

"Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple de la République démocratique du Congo, à la suite du transfert historique et pacifique du pouvoir en RDC," a déclaré M. Pham lundi après la série des réunions avec les acteurs congolais.

Il a félicité le nouveau président Félix Tshisekedi pour son élection.

"Il y a exactement un mois, et j'ai insisté que les États-Unis s'engagent à le soutenir, ainsi que ses efforts à satisfaire le désir clair de changement exprimé par le peuple congolais. Nous sommes encouragés par le nombre de mesures importantes que le Président Tshisekedi a déjà prises au cours de son premier mois de mandat pour lutter contre la corruption, accroître la transparence, promouvoir le principe d’obligation de rendre compte et améliorer le respect des droits de l'Homme," a noté M. Pham.

"Alors que le gouvernement est en train de se former, nous sommes impatients de coopérer avec une nouvelle équipe engagée à faire progresser ces valeurs communes. Les restrictions de visas imposées par les États-Unis, annoncées lors de ma visite, vont dans le sens de l'engagement du Président Tshisekedi à éradiquer la corruption, à faire progresser les droits de l'homme et à renforcer la démocratie en RDC," a indiqué le nouvel Envoyé spécial américain.

M. Pham s’est félicité, après sa nomination, de bien connaître les acteurs congolais. Il avait reçu beaucoup d'entre d’eux alors qu’il était encore vice-président du think thank Atlantic Council et spécialiste des questions africaines et des Grands Lacs.

M. Pham a également été, par ailleurs, reçu à Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs et médiateur des crises en RDC.