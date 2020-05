Après la tuerie de la Nouvelle-Écosse, Trudeau annonce l'interdiction de 1.500 modèles d'armes d'assaut au Canada

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé vendredi l'interdiction immédiate de plus de 1.500 modèles d'armes d'assaut de calibre militaire, moins de deux semaines après la pire tuerie de l'histoire du pays, qui a fait 22 victimes.

"Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin: tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Et elles n'ont aucune utilité et n'ont pas leur place au Canada", a-t-il dit lors de sa conférence de presse quotidienne.

Le 18 avril, Gabriel Wortman, un prothésiste dentaire de 51 ans, a semé la mort dans plusieurs communes de Nouvelle-Ecosse, dans l'est du pays.

La tuerie a débuté samedi en fin de soirée dans une maison de la commune rurale et côtière de Portapique, qui compte une centaine d'habitants. La police a découvert des cadavres à l'intérieur et devant une maison.

D'autres personnes ont été tuées dans quatre autres villages, des dépouilles ayant aussi été retrouvées dans des maisons incendiées.

Wortman a tué 22 personnes, avant d'être abattu peu avant midi le lendemain matin dans une station-service, à environ 100 km au nord de Halifax.

L'enquête, répartie sur 16 scènes de crime, pourrait durer des mois, ont prévenu les enquêteurs.