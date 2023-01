Jeff Zients nommé secrétaire général de la Maison Blanche

Le président américain Joe Biden a nommé vendredi Jeff Zients comme secrétaire général de la Maison Blanche, en remplacement de Ron Klain, qui quitte l'administration après deux ans à ce poste.

Âgé de 56 ans, Jeff Zients est un homme d'affaires qui occupait récemment le poste de coordinateur fédéral de la riposte à la pandémie du coronavirus.

Collaborateur de longue date

M. Zients est un collaborateur de longue date du président Biden. Il occupait des fonctions liées à la fiscalité durant l'administration de Barack Obama, dont M. Biden était le vice-président de 2009 à 2016.

Il a, entre autres, travaillé comme directeur du Conseil économique national (NEC) et comme directeur par intérim du Bureau de la gestion et du budget (OMB) durant l'administration Obama.

Au sein de l'administration Biden, M. Zients a été le premier coordinateur de la réponse à la pandémie du COVID-19, chargé de déployer un programme de vaccination massif à l'échelle nationale qui a permis à plus de 65 % de la population éligible d'être entièrement vaccinée au début de l'année 2021. Il a quitté ce poste en 2022 avant d'être chargé de se préparer à une éventuelle rotation du personnel à la Maison-Blanche après les élections de mi-mandat.

Un multimillionaire aux commandes

Jeff Zients est un multimillionaire qui a auparavant occupé le poste de président et directeur général de The Advisory Board, une société de conseil en éducation et en soins de santé. Il a également été directeur à Portfolio Logic, une firme d'investissement, et président du conseil d'administration du complexe hospitalier du Children's National Medical Center, ainsi que membre du conseil d'administration de Facebook.

Quel est le rôle du secrétaire général?

Le secrétaire général de la Maison-Blanche est un peu comme le maître d'orchestre du gouvernement : il dirige les opérations quotidiennes, supervise la mise en œuvre de la politique du président et assure la liaison avec les membres du cabinet.

L'expérience de Jeff Zients dans le domaine des affaires et du service public sera utile dans le rôle de chef de cabinet, car l'administration de Joe Biden dit vouloir consacrer les deux prochaines années à la mise en œuvre des programmes et des lois adoptés au cours des deux premières, notamment la loi sur la réduction de l'inflation et la loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois. Le tout dans un environnement politique où le Congrès est divisé entre les républicains (opposition qui contrôlent la chambre basse) et les démocrates qui détiennent les clés du Sénat.