Inondations en Chine: on compte désormais plus de 300 morts

Les autorités chinoises ont revu lundi à la hausse le bilan des récentes inondations dans le centre de la Chine, qui s'élève désormais à plus de 300 morts, soit trois fois le bilan de 99 morts annoncé vendredi.

Le gouvernement provincial du Henan a déclaré que 302 personnes sont mortes et que 50 sont toujours portées disparues. La grande majorité des victimes se trouvaient à Zhengzhou, la capitale provinciale, où 292 personnes sont mortes et 47 sont portées disparues. Dix autres personnes sont mortes dans trois autres villes, ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse.

Des précipitations record ont inondé Zhengzhou le 20 juillet, transformant les rues en rivières impétueuses et inondant au moins une partie d'une ligne de métro. Des vidéos mises en ligne ont montré des véhicules emportés par les eaux et des personnes désespérées prises au piège dans les wagons de métro alors que les eaux montaient. Quatorze personnes sont mortes dans l'inondation du métro.

20 centimètres de pluie en une heure

Selon les autorités, 189 personnes ont été tuées par les inondations et les coulées de boue, 54 dans l'effondrement de maisons et 39 dans des zones souterraines telles que des sous-sols et des garages, y compris sur la ligne 5 du métro. Six personnes sont mortes dans un tunnel routier dont plus de 200 véhicules ont été retirés après son assèchement, selon les médias chinois.

La ville de Zhengzhou, déjà trempée, a été frappée par 20 centimètres de pluie en une heure à partir de 16 heures. Les enfants ont été bloqués dans les écoles et les personnes bloquées sont restées sur leur lieu de travail toute la nuit.

Les pluies se sont dirigées vers le nord les jours suivants, frappant les villes de Hebi, Anyang et Xinxiang dans le Henan. Sept personnes sont mortes et trois sont portées disparues à Xinxiang, où des pluies record ont fait tomber plus de 25 centimètres d'eau en 19 heures.