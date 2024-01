"Incertitude" autour des dates de la CAN Maroc 2025

Les dates de la Coupe des Nations ont été fixées au milieu de l'année à partir de l'édition 2019 en Egypte, changée depuis pour se tenir le début de l'année pour éviter le conflit avec les engagements des joueurs et les clubs. Mais les deux dernières Coupes des Nations sont revenues aux dates de janvier-février en raison des inquiétudes liées à la saison des pluies au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

La phase finale de 2021 au Cameroun a également été repoussée de 12 mois en raison de la pandémie de COVID-19, tandis que le tournoi de 2023 en Côte d'Ivoire se déroulera avec six mois de retard sur le calendrier initial en raison de problèmes météorologiques. Le tournoi débute samedi à Abidjan.

On s'attendait à ce que la CAF revienne à une date de milieu d'année pour la phase finale de 2025 au Maroc, mais cela est maintenant remis en question en raison de la Coupe du monde des clubs élargie que la FIFA a lancée. Le mois dernier, la FIFA a annoncé que la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes se tiendrait aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet, ce qui pourrait entraîner un conflit de dates.

Deux clubs africains se sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde des clubs et, traditionnellement, les joueurs d'Al Ahly (Égypte) et du Wydad Casablanca (Maroc) jouent également pour leur équipe nationale. Si la Coupe des Nations était également organisée à la mi-2025, il y aurait un conflit direct.

Motsepe a déclaré que la CAF était encore en train de décider de la date, mais a suggéré qu'elle pourrait être déplacée. "Nous voulons que la Coupe des Nations ait lieu au moment le plus favorable et le plus pratique pour le tournoi", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse vendredi. "Nous sommes toujours en contact avec la FIFA au sujet des dates".

La date de la Coupe des Nations reste controversée, mais la CAF a organisé tous les tournois de 1968 à 2017 au cours des trois premiers mois de l'année. Le problème s'est aggravé dans les années 1990, lorsque de plus en plus de footballeurs africains ont été recrutés par des clubs européens et ont été contraints de quitter leur équipe en milieu de saison pour participer au tournoi.