Le Maroc grand favori du groupe F

Avec la même équipe qu'au Qatar, à peine retouchée, le sélectionneur Walid Regragui avait annoncé après la quatrième place historique au Mondial-2022 viser uniquement le titre, que les "Lions de l'Atlas" n'ont conquis qu'une seule fois dans leur histoire, en 1976, un maigre bilan pour un si grand pays de foot.

Les héros sont toujours là, Yassine Bounou dans les buts, Achraf Hakimi, Nayef Aguerd et Romain Saïss en défense, Sofyan Amrabat et Hakim Ziyech au milieu et Youssef En-Nesyri, buteur du quart de finale contre le Portugal (1-0). En outre, Regragui a retrouvé le Marseillais Amine Harit, qui s'était blessé juste avant la Coupe du monde, et des jeunes comme Abdessamad Ezzalzouli, Bilal El Khannous ou Amine Adli sont venus intensifier la concurrence.



Pour se mettre en jambes, les premiers demi-finalistes mondiaux du continent africain commencent par la modeste Tanzanie, le 17 janvier à San-Pédro dans le stade Laurent-Pokou, du nom de la légende ivoirienne et rennaise des années 1970. Les Marocains s'étaient déjà imposés facilement à Dar es Salaam (2-0) au début de la campagne qualificative de la Coupe du monde nord-américaine.



Les "Taifas stars" (taifa signifie la nation, en swahili) eux n'ont encore jamais gagné un match lors de leurs deux seules participations. Ce sera la mission de leurs vedettes, le jeune Novatus Miroshi Dismas (21 ans), défenseur du Shakthar Donetsk, et le capitaine Mbwana Aly Samatta, du PAOK Salonique.



La RDC entraînée par le Français Sébastien Desabre est l'autre gros morceau du groupe F. Les Congolais avaient échoué justement contre les Marocains en barrages de la Coupe du monde 2022 (1-1/4-1). Avec ses leaders Chancel Mbemba, Gaël Kakuta et Cédric Bakambu, la RDC espère faire oublier son absence à la CAN précédente.



Enfin la Zambie est rentrée dans le rang depuis son titre surprise en 2012, avec Hervé Renard: elle était absente des trois dernières CAN. L'ancien entraîneur de Chelsea Avram Grant a relancé les "Chipolopolo" (balles de cuivre), mais une défaite contre le modeste Niger (2-1) en qualification pour 2026 suggère qu'il reste du travail. Il compte notamment sur son duo d'attaque Patson Daka-Fashion Sakala.