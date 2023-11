Henry Kissinger, géant de la diplomatie américaine, est mort

Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, M. Kissinger "est mort aujourd'hui dans sa maison du Connecticut", a indiqué cette même source.

Né en 1923 en Allemagne, ce petit homme à la voix rocailleuse et au fort accent allemand est resté célèbre et une voix influente durant des décennies après avoir quitté ses responsabilités dans les affaires internationales.

Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 70, ce lauréat du prix Nobel de la paix a aussi vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des Etats-Unis, comme le soutien au coup d'Etat de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam.

Signe de l'aura et de l'influence de celui qui dirigea la politique étrangère des présidents Nixon et Ford, ce petit homme à la voix rocailleuse et au fort accent allemand fut, malgré son grand âge, encore consulté récemment par toute la classe politique et reçu à travers le monde par des chefs d'Etat ou pour des conférences.

Dernier exemple en date, il s'était rendu en juillet à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, qui avait salué un "diplomate de légende" pour avoir permis le rapprochement dans les années 1970 entre la Chine et les Etats-Unis.

Personne n'a autant marqué la politique étrangère américaine de la seconde moitié du 20e siècle que ce négociateur redoutable, aussi susceptible qu'autoritaire.