Heineken prévoit la suppression de 8000 emplois

Une décision prise dans le but de rétablir les marges d'exploitation aux niveaux d'avant-pandémie après une forte baisse des bénéfices résultant des restrictions relatives aux coronavirus.

Le deuxième plus grand fabricant de bière au monde qui produit la bière Heineken, la plus vendue d'Europe, ainsi que Tiger et Sol, a déclaré qu'il réaliserait 2 milliards d'euros (2,42 milliards de dollars) d'économies sur les trois ans jusqu'en 2023 dans le cadre du plan "EverGreen" du directeur général Dolf van den Brink.

Selon le groupe, afin de réaliser ces économies, il lui faut repenser son organisation, notamment en réduisant la complexité et le nombre de ses produits et en identifiant ses dépenses les moins efficaces.

La révision de ses opérations résulterait en une perte d’environ 8000 emplois, soit 9% de sa main d’œuvre en fin 2019, contre la diminution de charge connexe évaluées à 420 millions d'euros.

Les dépenses de personnel seraient réduites également d'environ 350 millions d'euros, ajoute le groupe.

La compagnie dit en outre vouloir développer davantage ses produits haut de gamme comme Heineken et ses bières sans alcool. Elle entend également devenir le meilleur brasseur connecté numériquement pour servir les consommateurs qui cherchent de plus en plus à acheter de la bière en ligne.