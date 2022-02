"Heal by Hair", ou la santé mentale à travers les soins des cheveux

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

La santé mentale nous concerne tous. Et comme l’indique l’OMS, il n’y a pas de santé sans santé mentale. C’est fort de cette réalité que la Bluemind Foundation s’est donnée pour mission de déstigmatiser les troubles de la santé mentale et de rendre les soins en la matière plus accessibles à tous et a toutes. En lançant le programme Heal by hair, entendez, soigner par le cheveu, la fondation entend mettre une place une série de formations courtes et innovantes de trois jours pour former des coiffeuses ambassadrices de la santé mentale. Arzouma Kompaoré s’est entretenu avec la présidente et fondatrice de la Bluemind fondation, Mary-Alix de Putter, une jeune dame décidée a apporté de l’aide aux femmes africaines souffrant de dépression.