Guinée: un juge renvoie le procès de trois ex-ministres

Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre de mai 2018 jusqu'au coup d'Etat de septembre 2021, et les anciens ministres de la Défense Mohamed Diané et de l'Environnement Oyé Guilavogui - membres du dernier gouvernement Condé renversé à cette date - avaient été inculpés pour détournement présumé de fonds publics et écroués en avril 2022 à Conakry.

Les trois hommes et leurs avocats ne se sont pas présentés à leur procès, a constaté un journaliste de l'AFP. Le juge de la Crief a renvoyé le procès de M. Kassory Fofana et M. Diané au 20 mars, celui d'Oye Guilavogui a été renvoyé au 22 mars.



Dans une lettre ouverte consultée mardi par l'AFP, M. Kassory Fofana a dénoncé "une chasse aux sorcières ciblée et sélective", des vices de procédure et l'absence de preuves contre lui, informant qu'il ne se présenterait pas à un juge dans les conditions actuelles.



Le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé avec ses hommes M. Condé et s'est depuis fait investir président, a promis de refonder un Etat miné par les divisions et par une corruption réputée endémique. Il a assuré qu'il n'y aurait pas de "chasse aux sorcières" mais a proclamé la lutte contre la corruption comme une mission primordiale.



Le chef de la junte s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans à partir de janvier 2023.