Un ex-ministre guinéen inculpé pour corruption

M. Diallo avait été limogé de son poste le 21 novembre par un décret du chef de la junte, puis arrêté et placé en garde à vue.

La Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) "a décidé de l'inculper pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et complicité et de le placer sous contrôle judiciaire", a déclaré un de ses avocats, Me Lanciné Sylla.

"C'est une affaire purement politique et non judiciaire car mon client ne se reconnaît pas dans tout ce qu'on lui reproche", avait affirmé plus tôt à l'AFP Me Bomby Mara, autre conseil de l'ancien ministre.

La Crief est une juridiction anti-corruption instituée par les militaires qui ont renversé en septembre 2021 le président Alpha Condé qui était au pouvoir depuis plus de dix ans.

Les militaires sous la conduite du colonel Mamady Doumbouya ont proclamé la lutte contre la corruption, réputée endémique dans le pays, comme un de leurs grands combats. Une série d'enquêtes ont été ouvertes contre des personnalités de l'ancien régime et même de l'opposition à l'ancien président Condé.

Le colonel Doumbouya s'est fait investir président et s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de deux ans à partir de janvier 2023. L'opposition réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elle considère comme politiques.