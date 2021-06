Gigantesque déploiement sécuritaire à Genève à la veille du sommet Biden- Poutine

Quelque 4.000 policiers, militaires et autres personnels de sécurité ont été mobilisés pour s'assurer que tout se déroulera sans accroc.

Depuis plus d'une semaine, le parc et la villa La Grange, où Joe Biden et Vladimir Poutine doivent se retrouver pendant quelques heures mercredi, sont entourés de barrières métalliques couronnées de fil de fer barbelé.

Tout le quartier et les alentours sont bouclés et les bateaux de la rade ont interdiction de sortir, sous peine de se retrouver nez à nez avec des vedettes armées.

Et ce ne sont là que les mesures les plus visibles, comme le sont les grappes de soldats suisses devant les représentations russe et américaine - qui ne sont qu'à quelques centaines de mètres l'une de l'autre - venues épauler la police diplomatique de Genève, chargée de la protection extérieure des nombreuses ambassades de la ville.

Non loin de l'ONU, et à quelques dizaines de mètres seulement de la représentation russe, c'est l'iconique hôtel Intercontinental qui a été transformé en forteresse pour accueillir Joe Biden. Il va passer la nuit en ville avant le sommet. Vladimir Poutine n'arrivera que mercredi, à temps pour la rencontre.

"Le travail de la police genevoise est titanesque, vous l'avez constaté. Ils peuvent compter sur le soutien de l'armée, des autres polices cantonales et des partenaires locaux pour la mise en oeuvre de ce dispositif gigantesque. Sans une coopération efficace et de tous les instants, la sécurité d'une telle rencontre ne pourrait être assurée", a souligné Stéphane Theimer, vice-directeur de la police fédérale suisse.

Environ 95% des policiers genevois sont sur le pont, avec 900 policiers en renfort venus d'ailleurs en Suisse.

L'armée de l'air suisse a la charge d'assurer la police du ciel au cas où l'espace aérien interdit dans un rayon de 50 kilomètres serait violé. Des batteries anti-aériennes sont également en place.

Pour éviter de se retrouver coincé par les gigantesques convois présidentiels, la ville a appelé les Genevois à travailler de chez eux.