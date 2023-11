L'Egypte va aider à évacuer "environ 7.000 étrangers" de Gaza

Lors d'une réunion avec des diplomates étrangers, le vice-ministre des Affaires étrangères, Ismail Khairat, a déclaré que l'Egypte se préparait "à faciliter l'accueil et l'évacuation des citoyens étrangers de Gaza par le point de passage de Rafah", ajoutant qu'ils étaient "environ 7.000" et représentaient "plus de 60" nationalités.

Le calendrier et les détails du plan d'évacuation égyptien n'ont pas été dévoilés. "Quatre cents personnes détenant des passeports étrangers devraient passer aujourd'hui (jeudi), ainsi que 60 personnes blessées", a dit à l'AFP un responsable égyptien au point de passage de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël, précisant que ces chiffres pourraient fluctuer.



Hicham Adwan, directeur du point de passage côté palestinien, a indiqué qu'une centaine de blessés et 400 étrangers et binationaux devraient traverser le poste-frontière jeudi. La veille, 76 Palestiniens à bord d'ambulances et plus de 300 étrangers et binationaux ont été évacués via le passage de Rafah, une première depuis le début de la guerre.



Selon le responsable égyptien, les 76 Palestiniens comprenaient 46 blessés et 30 personnes les accompagnant. Il a également évoqué le chiffre de 361 étrangers et binationaux évacués mercredi, et non 335 comme indiqué précédemment. Parmi les étrangers figurent une trentaine d'Autrichiens, quatre Italiens, cinq Français et quelques Allemands dont le nombre n'a pas été précisé.



Depuis le 7 octobre, la bande de Gaza est pilonnée sans relâche par Israël en réponse à une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien. La situation humanitaire y est décrite comme catastrophique par l'ONU et les ONG présentes. Un porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller, a déclaré que des Américains avaient également quitté Gaza, sans préciser leur nombre.

Près de de 8.800 personnes, dont 3.648 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, le mouvement qui contrôle ce territoire. En Israël, plus de 1.400 personnes, essentiellement des civils, ont été tuées lors de l'attaque du Hamas, selon les autorités.