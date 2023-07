Un premier défi délicat sur le ring pour Francis Ngannou

Pour son baptême du feu dans l'art noble de la boxe, la terreur de l'UFC, Francis Ngannou, se mesure à Tyson Fury lors d'un match prévu en Arabie saoudite le samedi 28 octobre 2023. L'annonce a été faite ce mardi 11 juillet 2023 par la société américaine de promotion de la boxe, Top Rank.

Cet événement est depuis longtemps attendu par les amateurs de combat à mains nues. Les deux protagonistes se défient mutuellement par médias interposés depuis plusieurs années. Cette affiche promet donc de déterminer une fois pour toutes "l'homme le plus méchant de la planète".

En effet, elle oppose deux vedettes majeures dans leur discipline respective : Francis Ngannou, ancien double champion des poids lourds de MMA, et Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC des poids lourds.

Un choc déséquilibré ?

À 34 ans, surnommé "Gypsy", Tyson Fury n'a jamais été vaincu sur le ring. Il possède ainsi l'un des palmarès les plus enviables dans le monde de la boxe, avec 33 combats dont 24 KO et un seul match nul.



Ngannou, qui est plus âgé de deux ans, n'a pas à rougir de son bilan de 17 victoires, dont 12 par KO, en 20 combats à l'UFC. Cependant, son expérience n'est sans doute pas comparable à celle d'un habitué du ring comme Fury. De plus, le combat du 28 octobre devrait se dérouler selon les règles de la boxe professionnelle, notamment avec dix rounds.

Avec ses 2,06 m pour 120 kg, Tyson Fury semble physiquement plus imposant que son adversaire qui mesure 1,93 m pour 115 kg. Certains estiment donc que ce combat est déséquilibré en défaveur du Camerounais et qu'il n'a pas grand intérêt, mis à part l'aspect financier.

Un message à envoyer

"Ne doutez jamais d'un homme qui a de l'espoir et de la foi", rétorque Francis Ngannou, donné perdant par la plupart des bookmakers. Ce combat contre Fury représente en effet l'occasion rêvée pour celui qui vient de rompre avec l'UFC de s'affirmer dans la boxe, sa première passion.



"J'ai attendu de rencontrer Tyson sur le ring pendant trois ans. Mon rêve a toujours été de boxer, et de boxer contre le meilleur", a ajouté le natif de Batié (au centre du Cameroun), doté d'une confiance inébranlable. Il peut en tout cas compter, dans sa quête, sur son coup de poing, considéré comme le plus puissant du monde. Et sans doute aussi sur le soutien massif d'une multitude de fans du Cameroun et d'Afrique.