La France rejette l'indemnisation de "victimes par ricochet" des essais nucléaires en Algérie

Trois veuves et leurs enfants réclamaient la reconnaissance de leurs préjudices propres après la perte d'un conjoint décédé d'un cancer à la suite de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Une loi française de janvier 2010 permet la reconnaissance et l'indemnisation des victimes directes de ces essais nucléaires, mais ne prévoit aucun dispositif pour leurs proches au titre de leur préjudice moral, familial ou matériel. Si ces familles avaient déjà obtenu, en tant qu'ayants droit et après avoir dû porter l'affaire en justice, une indemnisation accordée à leurs proches décédés, elles n'ont jamais obtenu d'indemnisation pour leur préjudice propre.



Dans son jugement, consulté par l'AFP, le tribunal de Strasbourg estimé que le dispositif spécifique de la loi de janvier 2010 n'intègre pas les proches des victimes et que les règles du droit commun de la responsabilité doivent dès lors s'appliquer à leur demande, notamment la prescription au bout de quatre ans. Pour rendre sa décision, le tribunal a fait remonter le point de départ de la prescription au moment où du dépôt de la première demande d'indemnisation en tant qu'ayants droit.



"C'est une décision incompréhensible pour les familles", a réagi leur avocate, Me Cécile Labrunie. "Pour nous, le point de départ de la prescription, c'est le moment où ces familles avaient finalement obtenu l'offre d'indemnisation en tant qu'ayants droit, et donc la reconnaissance pour leur proche d'un statut de victime des rayonnements."

Elle a souligné que le tribunal n'avait dédouané l'Etat français mais simplement estimé que la procédure avait été initiée trop tardivement. "Le combat ne fait que commencer. Il y a une discussion sur le point de départ de la prescription que nous porterons en appel. Le ministère des Armées ne pourra pas toujours se retrancher derrière des questions de recevabilité pour se dédouaner de sa responsabilité", a assuré l'avocate.